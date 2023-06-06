росіян позбавлять права на мікрокредити: "щасливчики" заплатять 300% річних — Finance.ua

росіян позбавлять права на мікрокредити: "щасливчики" заплатять 300% річних Сьогодні 11:34 — Кредит&Депозит

росіян позбавлять права на мікрокредити: "щасливчики" заплатять 300% річних

У Держдумі рф запропонували ввести обмеження на видачу мікропозик населенню і видавати не більше трьох кредитів на одну людину.

Як повідомляють « Известия », ініціатива вже направлена в Центробанк. Повідомляється, що мікрофінансові організації (МФО) тепер перевірятимуть платоспроможність і боргове навантаження клієнта перед укладенням договору.

«Мікрофінансові позики отримати набагато простіше: вони видаються часто без особливого підтвердження платоспроможності громадянина. Кількість таких позик, які може оформити один клієнт, також ніяк не обмежена», — заявив автор ініціативи, депутат Олександр Аксьоненко.

У Держдумі вважають, що обмежувальна міра допоможе «убезпечити росіян від надмірного фінансового тягаря».

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З 1 липня максимальна ставка в росії становитиме 0,8% в день (292% річних), а розмір переплати — до 130% від суми позики.

«Введення подібних обмежень може піти на користь росіянам», — заявила заступник керівника іпотечного департаменту Федеральної компанії «Этажи» Тетяна Решетнікова, зазначивши при цьому, що нерідко громадяни звертаються за мікропозиками, «діючи на емоціях і не оцінюючи свої реальні сили», а також «використовують нову мікропозику для погашення старої, тим самим збільшуючи борг і заганяючи себе в патову фінансову ситуацію».

Разом з тим, заступник голови експертної ради «Банка россии» із захисту прав споживачів Ельман Мехтієв заявив, що кількісне обмеження мікропозик до двох-трьох на людину не вирішить проблему закредитованості громадян, оскільки ключову роль тут відіграє показник боргового навантаження.

Гендиректор фінансової онлайн-платформи Webbankir Андрій Пономарьов вважає, що посилення вимог призведе до того, що люди почнуть вдаватися до послуг нелегалів. «Якщо учасників ринку зобов’язати вимагати довідки про доходи, мільйони громадян опиняться за бортом легальної системи кредитування і підуть шукати гроші у чорних позичальників», — пояснює він.

За підсумками першого кварталу 2023 року чисті процентні доходи 30 найбільших МФК перевищили 14,17 млрд рублів. Чистий прибуток компаній виріс майже в два рази — до 6,11 млрд рублів.

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УНІАН За матеріалами:

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