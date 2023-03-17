росія знову вивозить крадене з України зерно через порт Бердянська — Finance.ua
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росія знову вивозить крадене з України зерно через порт Бердянська

Казна та Політика
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росіяни продовжують вивозити з України награбоване зерно, використовуючи порт тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
«В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею», — йдеться в повідомленні.
Згідно з дослідженням NASA Harvest, рф вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.
Газета Financial Times опублікувала розслідування, де на прикладі одного судна показала, як росія торгує краденим з території Запорізької області українським зерном.
За матеріалами:
Економічна Правда
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