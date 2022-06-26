росія знаходиться в "кількох годинах" від дефолту - Bloomberg — Finance.ua

росія знаходиться в "кількох годинах" від дефолту - Bloomberg Вчора 16:15

росію відділяють від дефолту всього кілька годин, сьогодні ввечері закінчується пільговий період за пропущеними платежами за облігаціями на суму близько 100 млн доларів, заблокованими через широкомасштабні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg

Видання зазначає, що офіційної заяви не буде, і росія вже оскаржує це позначення, але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, в понеділок вранці настане дефолт.

Поки це в основному символічна подія, враховуючи, що Росія вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм в більшості країн світу. Але це показує, як США, Європа та інші країни закрутили гайки з моменту початку вторгнення в Україну в лютому, щоб зробити для Росії практично неможливим ведення нормальної фінансової діяльності.

Для росії це буде перший іноземний дефолт з моменту відмови більшовиків від боргів царської епохи в 1918 році.

На початку цього року країна була дуже близька до такого моменту, але зуміла втекти, змінивши методи оплати. Згодом цей альтернативний шлях був перекритий у травні — всього за кілька днів до виплати 100 мільйонів доларів — коли США закрили лазівку в санкціях, яка дозволяла американським інвесторам отримувати виплати за державними облігаціями.

Тепер питання в тому, що станеться далі, оскільки ринки стикаються з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який має готовність і ресурси платити, але не може.

«Оголошення дефолту — це символічна подія. російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов’язання, деноміновані в доларах. Вже зараз росія не може займати у більшості зарубіжних країн», — заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

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УНІАН За матеріалами:

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