росія витратила $12 мільярдів на підтримку авіасектора на тлі санкцій — Reuters — Finance.ua
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росія витратила $12 мільярдів на підтримку авіасектора на тлі санкцій — Reuters

Світ
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росія витратила $12 мільярдів на підтримку авіасектора на тлі санкцій — Reuters
росія витратила $12 мільярдів на підтримку авіасектора на тлі санкцій — Reuters
росія виділила понад 12 мільярдів доларів державних субсидій і кредитів, щоб утримати на плаву свій авіасектор після того, як західні санкції через вторгнення в Україну припинили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.
Про це пише Reuters.
«Залежна від літаків іноземного виробництва, росія стоїть перед непростим завданням розвивати свою авіаційну промисловість лише за рахунок деталей вітчизняного виробництва, одночасно купуючи літаки в іноземних лізингодавців, щоб уникнути захоплення більшої частини свого флоту. Західні авіабудівники Airbus і Boeing припинили постачання послуг і запчастин у березні 2022 року і припинили регулярне технічне обслуговування флагманського перевізника „Аерофлот“ та інших російських авіакомпаній», — пише агентство.
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Відтоді росія витратила 1,09 трильйона рублів (12,07 мільярда доларів) на підтримку галузі цивільної авіації, включаючи виробництво літаків і фінансову допомогу авіакомпаніям, свідчать підрахунки Reuters на основі даних Міністерства фінансів і Рахункової палати рф.
Витрати майже вдвічі перевищують 547 мільярдів рублів виплат, здійснених у 2020−21 роках, коли пандемія COVID-19 спричинила різке скорочення авіаперевезень, і підкреслюють масштаб зусиль кремля.
«Наш авіапарк дуже перевантажений літаками іноземного виробництва», — заявив минулого тижня президент рф володимир путін.
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«Ми плануємо до 2030 року виробляти більше 1000 літаків, наших власних літаків. Потрібна робота», — заявив російський диктатор.
За даними швейцарського постачальника авіарозвідки ch-aviation, російські авіакомпанії наразі експлуатують 991 літак, в тому числі 405 — російського виробництва.
Але лише 133 з них — це «суперджети», вироблені державним виробником «Об'єднана авіабудівна корпорація». Інші літаки російського виробництва — «Туполєв», «Яковлєв» та «Ільюшин» — рідко використовуються для комерційних польотів.
Підтримка авіабудування, ключової галузі промисловості, буде продовжуватися протягом наступних років, заявило міністерство промисловості і торгівлі рф у відповідь на запит Reuters.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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