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росія вибула з десятки найбільших економік світу

Світ
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росія вибула з десятки найбільших економік світу
росія вибула з десятки найбільших економік світу
Падіння рубля призвело до того, що росія вибула з десятки найбільших економік світу, якщо рахувати в абсолютних доларах.
Про це пише The Moscow Times.
Видання посилається на оцінку Світового банку, згідно з якою 2023 року російська економіка зросла на 3,6% - більше, ніж світова, але через послаблення рубля в доларах її розмір скоротився на 10,8% - із $2,27 трлн до $2,02 трлн. У його рейтингу розміру економік росія опустилася з восьмого місця на 11-те, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду. У рейтингу із великим відривом лідирують США. В абсолютних доларах американська економіка ($27,4 трлн) на третину більша за китайську ($17,8 трлн).
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У перерахунку на душу населення ВВП росії 2023 року становив $13 817 проти $15 445 роком раніше. За цим показником росія опустилася на 86-те місце й опинилася між Мексикою й Аргентиною.
росія вже майже 20 років — у районі 10-го місця у списку країн із найбільшими економіками Світового банку, зазначає The Moscow Times. Часом вона ненадовго входить у десятку, часом виходить із неї за чергової кризи.
За оцінкою видання, цьогоріч росія може повернутися в десятку, оскільки її економіка росте майже так само швидко, як торік, а рубль від початку року трохи зміцнився до долара.
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російські чиновники, зокрема нелегітимний президент рф володимир путін, віддають перевагу іншому рейтингу — не за абсолютним розміром ВВП, який залежить від коливань курсів валют, а за паритетом купівельної спроможності. У ньому Росія посідає набагато вищі місця і стабільно перебуває в десятці.
За матеріалами:
Гордон
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