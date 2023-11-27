росія вкрала українського зерна щонайменше на мільярд доларів — Finance.ua
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росія вкрала українського зерна щонайменше на мільярд доларів

Аграрний ринок
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росія вкрала українського зерна щонайменше на мільярд доларів
росія вкрала українського зерна щонайменше на мільярд доларів
Голод залишається для росії звичним інструментом геноциду, переконаний прем'єр.
Про це він заявив під час другого міжнародного саміту «Зерно з України» (Grain from Ukraine), який відбувся в Києві.
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«Окупанти підготували технічні засоби, аби щодня викрадати та вивозити із захоплених територій по 12 тисяч тонн зерна. Їм вдалося це лише частково, бо героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають — це мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів. Пограбування України росією продовжується й зараз», — сказав Шмигаль.
За даними голови уряду, прогнозований урожай в Україні цього року становить 79 мільйонів тонн, що на 10% більше за минулорічні показники.
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Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомляв, що на внутрішні потреби Україні вистачить 25% зерна, решту вона має експортувати.
Зокрема, в межах президентської ініціативи Grain from Ukraine вже направлено 170 тис. т продовольства до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Ще 25 тис. т продуктів харчування готуються до відправки у Нігерію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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