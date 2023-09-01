росія у 2022 році вкрала майже 6 млн т української пшениці — доповідь Конгресу США — Finance.ua
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росія у 2022 році вкрала майже 6 млн т української пшениці — доповідь Конгресу США

Аграрний ринок
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росія у 2022 році вкрала майже 6 млн т української пшениці — доповідь Конгресу США
росія у 2022 році вкрала майже 6 млн т української пшениці — доповідь Конгресу США
рф за 2022 рік вкрала майже 6 млн т української пшениці, зібраної на окупованих територіях.
Про це свідчать дані доповіді Конгресу США щодо впливу російського вторгнення в Україну на продовольчу безпеку.
Несекретна інформація розвідки США базується на супутникових знімках та повідомленнях із відкритих джерел.
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Вантажні судна, якими росія вивозила українське зерно, курсували вздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану, йдеться в доповіді.
Водночас її автори заявили, що не можуть підтвердити, чи знали покупці зерна про його українське походження.
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Нагадаємо, за даними розслідування Associated Press і PBS, росія вкрала українського зерна на суму не менше $530 млн за допомогою схеми з фальсифікованими деклараціями та підставною фірмою.
У червні цього року стало відомо, що країни G7 працюють над протидією крадіжкам українського зерна за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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