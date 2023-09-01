росія у 2022 році вкрала майже 6 млн т української пшениці — доповідь Конгресу США — Finance.ua

росія у 2022 році вкрала майже 6 млн т української пшениці — доповідь Конгресу США Сьогодні 07:13 — Аграрний ринок

росія у 2022 році вкрала майже 6 млн т української пшениці — доповідь Конгресу США

рф за 2022 рік вкрала майже 6 млн т української пшениці, зібраної на окупованих територіях.

Про це свідчать дані доповіді Конгресу США щодо впливу російського вторгнення в Україну на продовольчу безпеку.

Несекретна інформація розвідки США базується на супутникових знімках та повідомленнях із відкритих джерел.

Вантажні судна, якими росія вивозила українське зерно, курсували вздовж узбережжя Туреччини, доставляючи вантажі до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану, йдеться в доповіді.

Водночас її автори заявили, що не можуть підтвердити, чи знали покупці зерна про його українське походження.

Нагадаємо, за даними розслідування Associated Press і PBS, росія вкрала українського зерна на суму не менше $530 млн за допомогою схеми з фальсифікованими деклараціями та підставною фірмою.

У червні цього року стало відомо, що країни G7 працюють над протидією крадіжкам українського зерна за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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