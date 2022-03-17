росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила за облігаціями валютою — Finance.ua

росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила за облігаціями валютою

Вчора 12:35 — Фондовий ринок

Міністерство фінансів росії заявило, що його розпорядження про виплату відсотків у розмірі 117 млн доларів за двома купонами єврооблігацій було виконано. Надалі воно проінформує ринок окремо про те, чи платіж був переказаний на рахунок платіжного агента Citibank.

Про це повідомляє Reuters

Санкції через вторгнення в Україну відрізали росію від світової фінансової системи та заблокували більшу частину її золотовалютних резервів. Платіж за двома єврооблігаціями в середу є першим випробуванням для Москви щодо виконання своїх зобов’язань за зовнішнім боргом після запровадження західних санкцій.

Власник облігацій з Європи повідомив Reuters у четвер, що деякі власники російських суверенних доларових облігацій, які мали отримати купонну виплату в середу, досі не отримали коштів.

Міністерство фінансів планувало направити еквівалентну суму процентних платежів у рублях, якщо платіж у доларах не дійде до іноземних власників облігацій, що, за даними рейтингового агентства Fitch, буде суверенним дефолтом.

росія має 15 міжнародних облігацій номінальною вартістю близько 40 мільярдів доларів у обігу, близько половини з них належать міжнародним інвесторам.

Fitch також повідомило, що рейтинг C у національній валюті узгоджується з тим, що росія не надала іноземним інвесторам купони з облігацій у національній валюті, термін погашення яких закінчився 2 березня.

«Наскільки ми розуміємо, Міністерство фінансів росії здійснило ці купонні виплати за ОФЗ 2024 Національному розрахунковому депозитарію, але вони не були виплачені іноземним інвесторам через обмеження Центрального банку росії», — зазначає Fitch.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною