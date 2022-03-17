росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила за облігаціями валютою — Finance.ua

Міністерство фінансів росії заявило, що його розпорядження про виплату відсотків у розмірі 117 млн доларів за двома купонами єврооблігацій було виконано. Надалі воно проінформує ринок окремо про те, чи платіж був переказаний на рахунок платіжного агента Citibank.
Санкції через вторгнення в Україну відрізали росію від світової фінансової системи та заблокували більшу частину її золотовалютних резервів. Платіж за двома єврооблігаціями в середу є першим випробуванням для Москви щодо виконання своїх зобов’язань за зовнішнім боргом після запровадження західних санкцій.
Власник облігацій з Європи повідомив Reuters у четвер, що деякі власники російських суверенних доларових облігацій, які мали отримати купонну виплату в середу, досі не отримали коштів.
Міністерство фінансів планувало направити еквівалентну суму процентних платежів у рублях, якщо платіж у доларах не дійде до іноземних власників облігацій, що, за даними рейтингового агентства Fitch, буде суверенним дефолтом.
росія має 15 міжнародних облігацій номінальною вартістю близько 40 мільярдів доларів у обігу, близько половини з них належать міжнародним інвесторам.
Fitch також повідомило, що рейтинг C у національній валюті узгоджується з тим, що росія не надала іноземним інвесторам купони з облігацій у національній валюті, термін погашення яких закінчився 2 березня.
«Наскільки ми розуміємо, Міністерство фінансів росії здійснило ці купонні виплати за ОФЗ 2024 Національному розрахунковому депозитарію, але вони не були виплачені іноземним інвесторам через обмеження Центрального банку росії», — зазначає Fitch.