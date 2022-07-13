росія відмовляється повернути 400 лізингових літаків – медіа — Finance.ua
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росія відмовляється повернути 400 лізингових літаків – медіа

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Російські компанії відмовляються повернути понад чотириста пасажирських літаків, взятих у лізинг в іноземних компаній, і законні власники повітряних суден сумніваються в тому, що їм вдасться повернути їх.
Про це пише Washington Post.
Згідно з даними, із 515 літаків, які перебували в лізингу в момент оголошення санкцій проти росії за її вторгнення в Україну, лізингодавці змогли повернути лише близько 80 літаків.
За словами співрозмовників газети, власники дійшли висновку, що їм не вдасться повернути більшість лайнерів, які зараз перебувають у росії.
Сума страхових претензій, пред’явлених страховим компаніям, уже сягнула 10 мільярдів доларів.
Проблеми виникли не лише з поверненням літаків, а й із поверненням авіаційних двигунів, які також здавалися в оренду російським компаніям.
Газета розповідає про спробу примусового повернення літака Аерофлоту, затриманого в Шрі-Ланці на вимогу ірландської лізингової компанії AerCap, яка закінчилася невдачею після того, як москва пригрозила владі країни припиненням постачання нафти та серйозними дипломатичними ускладненнями. Airbus 330-300, що простояв кілька днів в аеропорту Коломбо, отримав дозвіл на виліт до москви і зараз здійснює рейси до Киргизії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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