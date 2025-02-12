росія у 2025 році хоче збільшити армію на 150 тисяч військових — Зеленський Сьогодні 16:33

Президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресор Росія у 2025 році хоче збільшити свою армію на 12−15 дивізій, тобто мобілізувати 150 тисяч додаткових військових.

В інтерв’ю для The Guardian Зеленський повідомив, що росія буде збільшувати чисельність армії через мобілізацію та залучаючи північно-корейських солдатів.

«Розвідка мені сказала. Ми це знаємо. Росіяни будуть збільшувати свою армію в 2025 році на 12−15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових», — повідомив президент.

Зеленський зазначив, що росія імовірно буде тренувати нових людей на території білорусі.

Раніше перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що у 2024 році до армії країни-агресора росії набрали щонайменше 427 тисяч військових. Таким чином, щомісяця армія окупантів поповнювалася на 36 тисяч людей.

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