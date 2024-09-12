росія таємно обслуговує свої літаки французьким обладнанням — Finance.ua

росія таємно обслуговує свої літаки французьким обладнанням Вчора 16:45

Казахстанські фахівці обслуговують російські Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання Thales і Safran попри санкції.

Про це повідомляється в дослідженні Inform Napalm.

Казахстанська компанія ARC Group співпрацює з російськими військовими та обслуговує російські літаки Су-30СМ, на яких встановлене французьке авіаційне обладнання THALES та SAFRAN.

Повідомляється, що станом на 2024 рік, Росія має до 130 одиниць модернізованих винищувачів Су-30СМ. Під час великої війни, росіяни втратили не менше 15 таких бортів.

В повідомленні вказують, що РФ могла втратити значно більше через санкції, бо на літаках Су-30СМ використовується авіоніка іноземного виробництва, переважно французьких компаній THALES та SAGEM (а після поглинання останньої — SAFRAN). А обладнання потрібно постійно обслуговувати аби продовжувати експлуатувати борти.

Обслуговувати пристрої можуть виключно сертифіковані виробником фахівці на такому ж обладнанні. Після повномасштабного вторгнення Росія нібито втратила доступ до таких можливостей, але російська сторона знайшла у казахстанському підряднику чудовий канал обходу санкцій.

Казахстанське товариство з обмеженою відповідальністю «Analyst Research Consulting Group» було утворене у 2014 році. Як вказано на сайті, «компанія є ексклюзивним дистриб’ютором Safran Electronics & Defense в Республіці Казахстан і Республіці Киргизстан і займається просуванням продукції Safran в цих країнах».

Основними замовниками продукції є державні органи та правоохоронні органи. Ще у жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір з вузькопрофільним російським товариством з обмеженою відповідальністю «Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними комплектуючими» (ООО «Росавиаспецкомплект»).

Зазначається, що предмет договору можна сформулювати так — казахстанська сторона, маючи сертифікованих французами фахівців та обладнання, має здійснити ремонт французького обладнання на російських літаках Су-30.

При чому росіяни оплачують надання повного циклу послуги під ключ — від навчання і сертифікації казахстанських фахівців у Франції, до закупівлі у французів необхідної апаратури.

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