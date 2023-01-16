росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті — Finance.ua
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росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті

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Іран та росія планують створити токен Перського регіону, який працюватиме у зовнішньоторговельних розрахунках замість долара, рубля та іранського ріалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ведомости.
За словами виконавчого директора російської асоціації криптоіндустрії та блокчейну Олександра Бражнікова, токен буде забезпечений золотом, тобто за своїм типом буде стейблкойном.
Передбачається, що токен може запрацювати в особливій економічній зоні в Астрахані, де прийматимуть вантажоперевезення з Ірану.
При цьому, як уточнив член комітету Думи рф з інформполітики, інформаційних технологій та зв’язку Антон Ткачов, на державному рівні питання активно обговорюватиметься, коли Росія повністю відрегулює криптовалюти.
За даними видання, інформацію про створення токена вже підтвердили у Держдумі рф.
Як повідомлялось, 15 січня, член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Шахріяр Хейдарі вперше заявив, що Іран купує винищувачі Су-35 в росії.
До цього наприкінці грудня західна розвідка повідомляла, що росія збирається передати Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на «дрони-камікадзе».
За матеріалами:
РБК
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