росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті — Finance.ua

росія та Іран планують створити спільну криптовалюту на золоті Сьогодні 13:30

Іран та росія планують створити токен Перського регіону, який працюватиме у зовнішньоторговельних розрахунках замість долара, рубля та іранського ріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ведомости

За словами виконавчого директора російської асоціації криптоіндустрії та блокчейну Олександра Бражнікова, токен буде забезпечений золотом, тобто за своїм типом буде стейблкойном.

Передбачається, що токен може запрацювати в особливій економічній зоні в Астрахані, де прийматимуть вантажоперевезення з Ірану.

При цьому, як уточнив член комітету Думи рф з інформполітики, інформаційних технологій та зв’язку Антон Ткачов, на державному рівні питання активно обговорюватиметься, коли Росія повністю відрегулює криптовалюти.

За даними видання, інформацію про створення токена вже підтвердили у Держдумі рф.

Як повідомлялось, 15 січня, член парламентської комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Шахріяр Хейдарі вперше заявив, що Іран купує винищувачі Су-35 в росії.

До цього наприкінці грудня західна розвідка повідомляла, що росія збирається передати Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на «дрони-камікадзе».

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