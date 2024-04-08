росія просить у Казахстану бензин на випадок дефіциту, — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія просить у Казахстану бензин на випадок дефіциту, — Reuters

Світ
23
Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється атаками українських безпілотників і перебоями в роботі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Одне з джерел видання повідомило, що угоду з використання запасів для росії вже узгоджено.
За словами джерел, москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину, готових до поставок у росію.
Сусідня білорусь також погодилася допомогти росії з поставками бензину.
Станом на кінець березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.
росія зазвичай є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змушують нафтові компанії імпортувати.
москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання пального.
Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в росії погіршиться.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.