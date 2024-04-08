росія просить у Казахстану бензин на випадок дефіциту, — Reuters Сьогодні 18:33 — Світ

Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється атаками українських безпілотників і перебоями в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Одне з джерел видання повідомило, що угоду з використання запасів для росії вже узгоджено.

За словами джерел, москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину, готових до поставок у росію.

Сусідня білорусь також погодилася допомогти росії з поставками бензину.

Станом на кінець березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

росія зазвичай є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змушують нафтові компанії імпортувати.

москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання пального.

Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в росії погіршиться.

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