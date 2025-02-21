росія продовжила заборону на експорт бензину — Finance.ua

росія продовжила заборону на експорт бензину
Влада рф вирішила продовжити заборону на експорт автобензину для невиробників із 1 березня терміном на півроку.
Про це йдеться в повідомленні уряду, повідомляє галузеве видання enkorr.
«Віцепрем'єр Олександр Новак підтримав рішення про заборону експорту бензину для компаній, що його не виробляють, на період із 1 березня по 31 серпня поточного року з метою балансування ринку в період підвищеного попиту», — повідомив уряд.
Нафтопереробним заводам і нафтовим компаніям, що ними володіють, експорт палива буде дозволений.
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