росія продовжила заборону на експорт бензину — Finance.ua

росія продовжила заборону на експорт бензину Сьогодні 18:09

Влада рф вирішила продовжити заборону на експорт автобензину для невиробників із 1 березня терміном на півроку.

Про це йдеться в повідомленні уряду, повідомляє галузеве видання enkorr.

«Віцепрем'єр Олександр Новак підтримав рішення про заборону експорту бензину для компаній, що його не виробляють, на період із 1 березня по 31 серпня поточного року з метою балансування ринку в період підвищеного попиту», — повідомив уряд.

Нафтопереробним заводам і нафтовим компаніям, що ними володіють, експорт палива буде дозволений.

Економічна Правда За матеріалами:

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