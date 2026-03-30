росія продала українське родовище золота на окупованій Луганщині Сьогодні 06:34

росія через державні аукціони розпродає природні ресурси на окупованих територіях України, і одним із найбільших таких продажів стало Бобриківське золоторудне родовище в Луганській області.

Про це пише Reuters із посиланням на вивчені аукціонні документи.

За даними видання, москва виставляє на онлайн-торги десятки активів на окупованих територіях — від шахт і кар’єрів до сільгоспугідь.

Що відомо про Бобриківське родовище

Право на розробку родовища за $9,7 млн отримала компанія «Алчевськпромгруп», яку, згідно з документами, контролює російська гірничодобувна компанія «Полянка». За аукціонними даними, запаси Бобриківського родовища становлять близько 1,64 тонни золота, що за нинішніми спотовими цінами могло б коштувати майже $260 млн.

До 2014 року цю ділянку розробляла австралійська Korab Resources, однак після захоплення території росією, компанія втратила доступ до активу та списала проєкт.

Виконавчий голова Korab Андрій Карпінський, коментуючи супутникові знімки родовища, сказав Reuters, що на об’єкті, ймовірно, вже почалися роботи: на фото видно сліди техніки, схоже на екскаватор у кар’єрі та вантажні контейнери біля насипу породи.

Супутникові знімки Бобриківського золотого рудника показують ознаки початку видобувних робіт

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.