0 800 307 555
укр
0 800 307 555
росія продала українське родовище золота на окупованій Луганщині

317
росія через державні аукціони розпродає природні ресурси на окупованих територіях України, і одним із найбільших таких продажів стало Бобриківське золоторудне родовище в Луганській області.
Про це пише Reuters із посиланням на вивчені аукціонні документи.
За даними видання, москва виставляє на онлайн-торги десятки активів на окупованих територіях — від шахт і кар’єрів до сільгоспугідь.

Що відомо про Бобриківське родовище

Право на розробку родовища за $9,7 млн отримала компанія «Алчевськпромгруп», яку, згідно з документами, контролює російська гірничодобувна компанія «Полянка». За аукціонними даними, запаси Бобриківського родовища становлять близько 1,64 тонни золота, що за нинішніми спотовими цінами могло б коштувати майже $260 млн.
До 2014 року цю ділянку розробляла австралійська Korab Resources, однак після захоплення території росією, компанія втратила доступ до активу та списала проєкт.
Виконавчий голова Korab Андрій Карпінський, коментуючи супутникові знімки родовища, сказав Reuters, що на об’єкті, ймовірно, вже почалися роботи: на фото видно сліди техніки, схоже на екскаватор у кар’єрі та вантажні контейнери біля насипу породи.
Супутникові знімки Бобриківського золотого рудника показують ознаки початку видобувних робіт
Супутникові знімки Бобриківського золотого рудника показують ознаки початку видобувних робіт, Джерело: Vantor
росія продала українське родовище золота на окупованій Луганщині
Джерело: Вантор
Економічна Правда
Економічна Правда
росія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems