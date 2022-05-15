«росія піде на дно, як "Титанік"»: економіст розповів, коли санкції запрацюють на повну — Finance.ua

«росія піде на дно, як "Титанік"»: економіст розповів, коли санкції запрацюють на повну

Вчора 21:25

На сьогоднішній день є перші видимі ознаки погіршення життя росіян у зв’язку із запровадженням західних санкцій після вторгнення росії в Україну. Так, зникли товари деяких відомих брендів, закриваються торговельні мережі, зростають ціни на продукти харчування. Згідно з прогнозами Центробанку росії, до кінця року інфляція зросте до 22%. Криза погіршуватиметься, і країна «повільно тонутиме, як «Титанік».

Багато російських громадян відчувають лише окремі ознаки кризи. Тим більше, що курс рубля стабілізувався. Проте санкції працюють, і рф очікує падіння, хоч і не в короткій перспективі, заявив російський економіст Микола Кульбака, повідомляє Der Spiegel

Він пояснив це тим, що росія намагається обійти санкції. І подекуди їй це вдається. Наприклад, вона може перенести виробництво мотоциклів «Урал» до Казахстану, збудувавши там завод. Таких прикладів може бути чимало. Але, наголосив Кульбака, спроба деяких компаній «обдурити» санкції — сам по собі трудомісткий, витратний процес, що знижує ефективність цих компаній.

На думку експерта, яскравим прикладом того, що в російській економіці справи не дуже добрі, є обмеження публікації економічної статистики. Він також скептично висловився щодо російської стратегії імпортозаміщення. Багато товарів у країні лише на папері є «вітчизняними», а насправді надходять з-за кордону.

«Візьмемо, наприклад, російського автовиробника АвтоВАЗ, виробника „Лад“: по правді кажучи, це автомобілі Renault. Це стосується багатьох сфер. Виробництво зупиняється навіть на Уралвагонзаводі, єдиному в Росії танковому заводі. Візьміть наші військові літаки. Можливо, 90 відсотків з них справді зроблено з російської сировини, але що в цьому хорошого, якщо не вистачає десяти відсотків, наприклад, комп’ютерних чипів, без яких апарат не може літати?» — Заявив Кульбака.

У зв’язку з цим, навіть якщо в росії зможуть налагодити виробництво, наприклад автомобілів з деталей, виготовлених у країні, якість різко впаде, відбудеться повернення до часів 20-30-річної давності.

Кульбака очікує, що ВВП рф впаде на 10% до кінця року, хоча різкого зростання безробіття не буде.

«У росії існує традиція — урізати зарплату та робочий день у разі кризи робочої сили, а не скорочувати робочі місця повністю. Великі компанії також спробують зберегти своїх співробітників. Держдопомогу отримають лише ті компанії, які не звільняють співробітників. Але подібне не може тривати довго. Тоді на нас чекає не крах, а повільне сповзання країни, росія тоне так само повільно, як „Титанік“», — заявив економіст.

Він назвав два серйозні ризики для економіки держави після запровадження санкцій. По-перше, це регулювання цін на товари, відхід від ринкової економіки. По-друге, мобілізація працездатного населення та перехід до економіки воєнного часу. Тоді підприємствам не вистачатиме працівників.

Кульбака впевнений, що масових протестів росіян через погіршення життя країни не буде. Оскільки в менталітеті у них «не чекати нічого хорошого», а головна мета — вижити, а не жити добре.

«Тим, хто насамперед дбає про власне виживання, все одно, як справи у їхній власній країні. Люди зроблять те, що робили завжди: перейдуть на дешевші товари, купуватимуть менше, а іноді й зовсім не будуть. Подобається вам це чи ні, російський народ вміє виживати за будь-яких обставин», — підсумував московський економіст.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.