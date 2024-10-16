росія недоотримує 40% іноземних автозапчастин через проблеми з платежами — Finance.ua
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росія недоотримує 40% іноземних автозапчастин через проблеми з платежами

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російські постачальники не можуть доставити в країну до 30−40% контейнерів з автомобільними запчастинами через проблеми з платежами.
Про це повідомив глава Російського союзу автостраховиків (РСА) Євген Уфімцев, пише The Moscow Times.
За його словами, раніше деталі в основному виходило привозити за 15−30 днів залежно від регіону. Але з літа ситуація змінилася — успішно доходять за ті самі терміни тільки 60−70% контейнерів, а решта зависають, оскільки оплата за вантаж не надходить відправнику.
При цьому іноді гроші технічно не виходить переказати, через що поставка відкладається на невизначений час.
Щоб розв’язати проблему, постачальники шукають нових посередників для оплати, що впливає на ціну запчастин і терміни доставки.
Наразі поставки автозапчастин дедалі частіше затримуються з Китаю, Європи та США. У результаті проблем з доставкою запчастини в рф можуть подорожчати на 20−30%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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