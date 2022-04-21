росія наближається до дефолту за суверенними боргами - WSJ — Finance.ua

«росія наближається до дефолту за своїми суверенними боргами після того, як галузевий орган, що курирує ринок дефолтних свопів, оголосив у середу, що Кремль не виконав свої зобов’язання перед іноземними кредиторами, розплачуючись із ними рублями на початку цього місяця», — йдеться у статті.
Видання зазначає, що росія заплатила власникам облігацій у рублях 6 квітня після того, як США заборонили росії використовувати американські банки для спрямування платежів за своїми доларовими облігаціями.
Міністерство фінансів росії заявило, що воно намагалося перевести платежі за процентами в доларах власникам облігацій, через JPMorgan Chase & Co., але банк відмовився обробляти платежі на суму близько 649 мільйонів доларів, оскільки казначейство США не дало схвалення.
Раніше агентство Moody’s Investors Service заявило, що росія може опинитися в стані дефолту після того, як здійснила виплати за доларовими облігаціями рублями. рф має час виправити ситуацію до 4 травня.
Якщо у росії станеться дефолт, це буде її перший великий дефолт за іноземними облігаціями після більшовицької революції 1917 року.