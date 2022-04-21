росія наближається до дефолту за суверенними боргами - WSJ — Finance.ua

росія наближається до дефолту за суверенними боргами - WSJ

Вчора 17:20 — Світ

росія наближається до дефолту за суверенними боргами - WSJ

росія наближається до дефолту за суверениим боргами після рішення здійснювати платежі у рублях за доларовими облігаціями, що галузевий регулятор назвав порушенням договоріних зобов’язань.

Про це пише Wall Street Journal.

«росія наближається до дефолту за своїми суверенними боргами після того, як галузевий орган, що курирує ринок дефолтних свопів, оголосив у середу, що Кремль не виконав свої зобов’язання перед іноземними кредиторами, розплачуючись із ними рублями на початку цього місяця», — йдеться у статті.

Видання зазначає, що росія заплатила власникам облігацій у рублях 6 квітня після того, як США заборонили росії використовувати американські банки для спрямування платежів за своїми доларовими облігаціями.

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Міністерство фінансів росії заявило, що воно намагалося перевести платежі за процентами в доларах власникам облігацій, через JPMorgan Chase & Co., але банк відмовився обробляти платежі на суму близько 649 мільйонів доларів, оскільки казначейство США не дало схвалення.

Раніше агентство Moody’s Investors Service заявило, що росія може опинитися в стані дефолту після того, як здійснила виплати за доларовими облігаціями рублями. рф має час виправити ситуацію до 4 травня.

Якщо у росії станеться дефолт, це буде її перший великий дефолт за іноземними облігаціями після більшовицької революції 1917 року.

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