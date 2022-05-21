росія може легалізувати криптовалюту для обходу санкцій — Finance.ua
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росія може легалізувати криптовалюту для обходу санкцій

Вчора 04:44Технології&Авто
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росія може визнати криптовалюту офіційним платіжним інструментом, припускає міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров.
На сьогоднішній день російський Кабмін розробляє кілька варіантів посилення контролю за оборотом криптовалют у країні.
У той же час Мантуров зазначає, що багато хто в уряді згодний з тим, що за допомогою цього інструменту можна проводити міжнародні операції в обхід західних санкцій.
«Рано чи пізно на нас чекає легалізація таких активів. Проте перед таким кроком уряд та Центробанк разом мають розробити механізм ефективного регулювання криптовалютної індустрії», — заявив Мантуров.
За матеріалами: Процес
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