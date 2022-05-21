росія може легалізувати криптовалюту для обходу санкцій — Finance.ua

росія може легалізувати криптовалюту для обходу санкцій

росія може визнати криптовалюту офіційним платіжним інструментом, припускає міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров.

На сьогоднішній день російський Кабмін розробляє кілька варіантів посилення контролю за оборотом криптовалют у країні.

У той же час Мантуров зазначає, що багато хто в уряді згодний з тим, що за допомогою цього інструменту можна проводити міжнародні операції в обхід західних санкцій.

«Рано чи пізно на нас чекає легалізація таких активів. Проте перед таким кроком уряд та Центробанк разом мають розробити механізм ефективного регулювання криптовалютної індустрії», — заявив Мантуров.

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