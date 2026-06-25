росія готується імпортувати бензин з Індії через гострий дефіцит пального Сьогодні 07:11 — Енергетика

росія готується розпочати масштабний імпорт бензину з Індії, щоб компенсувати дефіцит пального на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У рф планують субсидувати імпорт бензину

Проєкт поправок до Податкового кодексу рф, націлених на стабілізацію паливного ринку, передбачає введення субсидій із бюджету нафтовим компаніям, які закуповують бензин за кордоном.

Вони діятимуть у рамках демпферного механізму, який було запущено 8 років тому для утримання роздрібних цін на пальне.

«Величина субсидій для імпортного бензину, виробленого за межами Євразійського економічного союзу, розраховуватиметься на основі індикативної ціни бензину на індійському ринку та витрат на його доставку з портів Індії», — йдеться в публікації.

Індія стала ключовим покупцем російської нафти

Індія стала найбільшим покупцем морських партій російської нафти після повномасштабної війни в Україною.

Торік вона закуповувала 1,5−2 млн барелів на добу, а в червні 2026 року довела імпорт до рекордних 2,66 млн барелів на добу.

Частину придбаної російської нафти Індія переробляє та експортує у вигляді нафтопродуктів, зокрема дизельного пального, газойлю та бензину.

Минулого року експорт індійського бензину сягнув рекордних 400 тис. барелів на добу. Основними покупцями стали країни Азії.

Дефіцит бензину в росії посилюється

Індійський бензин на 20% складається із спирту, зазначає Reuters. Це вдвічі вище за російські нормативи, які допускають 10% етанолу і були підвищені минулого року після серії українських атак на НПЗ.

За даними Reuters, нестача бензину в росії зараз сягає 20% внутрішнього споживання.

росія вже закуповує бензин у білорусі, проте обсягів, що надходять, недостатньо, щоб закрити «дірку» в паливному балансі, йдеться в публікації. За інформацією Reuters, ці обсяги становлять приблизно 3−5 тисячі тонн на добу, тоді як брак бензину досягає 25 тисяч тонн щодня.

Паливна криза поглиблюється

Як повідомлялось, в росії продовжує посилюватись паливна криза внаслідок ударів українських дронів по нафтовій інфраструктурі країни-агресорки.

В Ханти-Мансійському автономному окрузі, головному нафтовидобувному регіоні рф, запровадили обмеження на продаж бензину та дизелю.

Загалом ліміти вже запроваджено у більш ніж у 50 регіонах рф, а також на окупованих росією територіях України.

Нафтопереробка в рф впала до найнижчого рівня за 16 років.

1 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські атаки з початку 2026 року вразили вже 15 російських НПЗ. Майже 40% потужностей первинної переробки нафти рф станом на травень було виведено з ладу.

Паливна криза в росії розгортається поступово: першими з гострою нестачею нафтопродуктів та стрімким зростанням роздрібних цін стикнулися прикордонні та південні регіони рф, зокрема Белгородська, Брянська, Курська та Ростовська області, а також окупований Крим та інші захоплені ворогом території.

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