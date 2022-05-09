росія хоче витіснити українців, щоб створити міграційну кризу в ЄС, — Шмигаль

Вчора 16:45 — Казна та Політика

росія під час війни проти України прагне створити міграційну кризу в Європі. Проте країни Європейського Союзу витримали міграційну хвилю.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Вони поекспериментували на міграційній кризі взимку, подивилися, що таке 4-5 тисяч мігрантів. І після цього вирішили вичавити в Європу мільйони мігрантів. В росії сподівалися, що Європа захлинеться і розхитається через таку кризу. Але Європа дуже гідно витримала і пийняла всіх наших мігрантів, особливо Польща», — заявив глава уряду.

За його словами, більшість громадян хоче повернутися до України після завершення бойових дій.

«Більшість наших людей, звичайно, хочуть повернутися, ми розуміємо, що 99% людей хочуть повернутися в Україну після завершення воєнних дій. Це переважно дружини та діти наших чоловіків, які захищають Україну на фронті. Після того, як військові дії припиняться, звичайно, сім’ї мають возз’єднатися. Після війни жінки захочуть повернутися разом із дітьми до України», — додав Шмигаль.

Інформація Finance.ua:

Кількість біженців з України сягнула 5,6 мільйона — ООН. Станом на 2 травня з України поїхали 5 597 483 особи.

Більшість біженців, за даними урядів країн, вирушили до Польщі (більше 3,07 млн) та Румунії (понад 836,1 тисячі). Угорщина прийняла 534,8 тис. осіб, Молдова — понад 448,1 тис. осіб, Словаччина — 382 тис. осіб.

Мінсоцполітики повідомляло, що в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб є інформація щодо 3,4 мільйона людей. З них понад 2 мільйони людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона вимушено перемістилися вперше.

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