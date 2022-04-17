росії доводиться продавати нафту з дедалі більшими знижками: різниця з ринковою ціною склала вже майже третину — Finance.ua
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росії доводиться продавати нафту з дедалі більшими знижками: різниця з ринковою ціною склала вже майже третину

Вчора 11:33Енергетика
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Дисконт ціни російської марки експортної нафтової суміші Urals до еталонного сорту нафти Brent продовжує збільшуватися, становлячи в середньому близько $30.
Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на мінфін рф.
«Середня ціна Urals за період моніторингу з 15 березня до 14 квітня склала $79,81 за барель. Середня ціна ф’ючерсу на Brent з найближчою датою постачання за останні 30 календарних днів — $108,5. Відтак, знижка на Urals, яка традиційно була символічною — $1-2 — і почала стрімко зростати через запровадження антиросійських санкцій, склала приблизно $28,7», — йдеться у повідомленні.
За попередній період моніторингу, який захопив частину «досанкціонної» епохи (15 лютого — 14 березня), різниця в середній ціні Urals і Brent була значно меншою — $95,59 проти $104,97, тобто знижка була меншою за $10. За календарний березень середня ціна Urals склала $89,05, а Brent — $112,46, тобто дисконт досяг $23,4, або близько 20% вартості.
Нагадаємо, міністерство енергетики рф закрило доступ до статистичної інформації про видобуток та експорт нафти і газу, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок і його учасників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: znaj.ua
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