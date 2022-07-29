росії довелось скоротити видобуток нафти на 25% — експерт — Finance.ua
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росії довелось скоротити видобуток нафти на 25% — експерт

Енергетика
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росія внаслідок енергетичного ембарго скоротила видобуток нафти на 25%.
Про це сказав політолог Олексій Буряченко в ефірі телемарафону.
Санкції — це один із найбільш серйозних механізмів економічних, які дуже відчутно б’ють по російській федерації... Внаслідок енергетичного ембарго на нафту рф тільки офіційно зменшила видобуток нафти на 25%,
— політолог Олексій Буряченко.

Буряченко повідомив, що через прийняті санкції в росії також серйозні проблеми із ремонтом залізничних вагонів та літаків і значне падіння в сфері автобудівництва.
«Вагони ремонтувати вони не можуть. Літаки вони ремонтувати не можуть. Потрібно розібрати три своїх літаки, щоб відремонтувати один. А автомобілебудування в рф, за їхніми ж даними, зменшилося на 97%. Тобто це фактично крах економіки», — пояснив політолог.

Довідка Finance.ua:

  • 3 червня Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів — протягом 8 місяців та відключення від SWIFT «Сбербанку», «Россільгоспбанку», «Московського кредитного банку» та «Білоруського банку реконструкції та розвитку».
За матеріалами:
УНІАН
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