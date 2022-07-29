росії довелось скоротити видобуток нафти на 25% — експерт — Finance.ua

росії довелось скоротити видобуток нафти на 25% — експерт Вчора 13:37 — Енергетика

росія внаслідок енергетичного ембарго скоротила видобуток нафти на 25%.

Про це сказав політолог Олексій Буряченко в ефірі телемарафону

Санкції — це один із найбільш серйозних механізмів економічних, які дуже відчутно б’ють по російській федерації... Внаслідок енергетичного ембарго на нафту рф тільки офіційно зменшила видобуток нафти на 25%, — політолог Олексій Буряченко.

Буряченко повідомив, що через прийняті санкції в росії також серйозні проблеми із ремонтом залізничних вагонів та літаків і значне падіння в сфері автобудівництва.

«Вагони ремонтувати вони не можуть. Літаки вони ремонтувати не можуть. Потрібно розібрати три своїх літаки, щоб відремонтувати один. А автомобілебудування в рф, за їхніми ж даними, зменшилося на 97%. Тобто це фактично крах економіки», — пояснив політолог.

Довідка Finance.ua:

3 червня Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів — протягом 8 місяців та відключення від SWIFT «Сбербанку», «Россільгоспбанку», «Московського кредитного банку» та «Білоруського банку реконструкції та розвитку».

УНІАН За матеріалами:

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