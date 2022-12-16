Росбанк олігарха Потаніна призупиняє операції з доларом, євро і дирхамом через санкції США — Finance.ua

Росбанк олігарха Потаніна призупиняє операції з доларом, євро і дирхамом через санкції США Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Російський банк Росбанк припинив операції в доларах США, євро і дирхамах, попередивши, що деякі транзакції можуть бути заблоковані, після того, як в четвер США ввели санкції проти банку і його власника Володимира Потаніна.

Про це пише Reuters.

Напередодні Сполучені Штати ввели санкції проти 61-річного Потаніна, його холдингової компанії «Інтеррос», Росбанку і членів сім’ї Потаніна.

Обмеження не стосуються гірничодобувного гіганта «Норнікель», де Потанін є найбільшим акціонером. «Інтеррос» володіє 36% акцій «Норнікеля», найбільшого в світі виробника паладію і рафінованого нікелю.

На сторінці питань і відповідей на своєму сайті Росбанк визнав деякі обмеження в обслуговуванні клієнтів.

«У поточних умовах ми призупинили операції в доларах США, євро і дирхамах, а також операції з юрисдикціями США і ЄС, оскільки на даний момент ми не можемо запропонувати маршрутизацію, яка дозволяє гарантувати, що кошти клієнтів не будуть заблоковані іноземними банками-кореспондентами», — йдеться в повідомленні Росбанку.

Велика Британія ввела санкції проти Потаніна 29 червня. Міністерство фінансів США заявило, що цей крок у четвер, який є частиною пакету заходів, спрямованих на російський сектор фінансових послуг, є подальшим кроком до поглиблення ізоляції росії від світових ринків і ускладнення для москви фінансування її війни проти України.

У травні «Інтеррос» Потаніна закрив угоду з купівлі Росбанку у Societe Generale.

Згодом Потанін придбав 35% акцій TCS Group, яка володіє російським онлайн-банком «Тінькофф».

Потанін заявив, що «Інтеррос» купив свою частку в TCS за кілька сотень мільйонів доларів. Засновник TCS Олег Тіньков, який продав Потаніну свою частку, раніше оцінював свій холдинг в більш ніж 2 мільярди доларів, але сказав, що продав його за «копійки».

«Норнікель» і «Тінькофф» залишилися поза санкціями, оскільки частки Потаніна в цих компаніях становлять менше 50%. США вважають заблокованими будь-які активи, що належать на 50% або більше особі, яка перебуває у списку заблокованих осіб.

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