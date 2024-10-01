ROMI 2024: як встигнути потрапити на головну маркетингову конференцію року — Finance.ua

ROMI 2024: як встигнути потрапити на головну маркетингову конференцію року Сьогодні 14:55

ROMI 2024: як встигнути потрапити на головну маркетингову конференцію року

Маркетингова конференція ROMI — це цілий день дієвого і стратегічного контенту від експертів, яким вдалося зробити свій бізнес ще сильнішими. В одному місці зберуться провідні фахівці у сфері маркетингу, які поділяться своїм досвідом.

4 жовтня у Києві. Подію проведуть в Chamber Plaza, зручній та надійній локації, яка має укриття та генератор. Тож всі, хто хоче долучитися, мають вже зараз подбати про квитки. Зробити це можна за До заходу залишилося дуже мало часу, адже він пройде вжеПодію проведуть в Chamber Plaza, зручній та надійній локації, яка має укриття та генератор. Тож всі, хто хоче долучитися, мають вже зараз подбати про квитки. Зробити це можна за посиланням . До речі, цьогоріч квитки доступні за дуже привабливими цінами. А долучитися до ROMI можна як офлайн, так і онлайн.

На учасників чекають два потоки, які відбуватимуться паралельно. В кожному з них виступлять неймовірні спікери — справжні фахівці своєї справи. СМО, очільники маркетингових відділів, керівництво відомих українських та європейських брендів, експерти та професіонали зберуться в одному місці, щоб надихнути на звершення та круті результати кожного, хто стане частиною цього заходу.

Тож, якщо ви шукаєте додаткову мотивацію працювати далі, розвиватися у кар’єрі, бачити перспективи розвитку, шукати нових клієнтів та партнерів — цей захід надійною сходинкою на шляху до цієї мети.

Можливість почути понад 30 спікерів та поспілкуватися з представниками понад 10 брендів партнерів, нетворкінг з гігантами маркетингу у різних сферах бізнесу, доступ до експо зони з інвестиційними пропозиціями, участь в розіграші призів від організаторів та партнерів — все це та багато побачать учасники конференції ROMI вже 4 жовтня.

До слова, партнери неабияк допомогли організаторам із підготовкою до проведення заходу. Спонсорами, зокрема, стала омніканальна Customer Data Platform eSputnik — українська ІТ-компанія, яка понад 12 років розробляє програмне забезпечення для збирання, уніфікації, сегментації та активації даних клієнтів з метою керування користувацьким досвідом і збільшення прибутку бізнесу.

А також PSP Platon — платіжний провайдер та один з лідерів платіжних послуг, що здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції. Компанія пропонує своїм клієнтам як стандартні e-commerce продукти, так і спеціалізовані рішення для кредитних організацій, освітніх проектів, інтернет і хостинг провайдерів, а також квиткових і букінг операторів.

Організатори події висловлюють щиру вдячність партнерам за підтримку у проведенні ROMI 2024.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.