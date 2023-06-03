Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників

Фондовий ринок
16
Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників
Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників
Британська машинобудівна компанія Rolls-Royce Holdings Plc. може скоротити тисячі співробітників.
Про це пише The Times із посиланням на джерело в консалтингу.
Компанія має намір об'єднати невиробничі відділи трьох підрозділів — цивільної авіації, оборонного сектора та енергетичних систем, — внаслідок чого 10% з 30 000 співробітників, які працюють у них, можуть втратити роботу.
Читайте також
Найсильніше скорочення, ймовірно, торкнуться співробітників з Дербі, де знаходиться головний офіс компанії. The Times зазначає, що там розміщено бек-офіс Rolls-Royce.
У самій Rolls-Royce заявили, що рішення щодо співробітників поки не ухвалені.
Місце для вашої реклами
«Ми не ухвалили жодних рішень, які можуть мати потенційний вплив на співробітників, всі міркування про протилежне — чиста спекуляція», — заявив представник компанії.
Програму трансформації компанії раніше оголосив її генеральний директор Туфан Ергінбілгіч, Rolls-Royce найняла консультантів під керівництвом McKinsey & Co. для оптимізації своєї діяльності.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.