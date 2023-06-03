Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників — Finance.ua

Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників 03.06.2023, 01:34 — Фондовий ринок

Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників

Британська машинобудівна компанія Rolls-Royce Holdings Plc. може скоротити тисячі співробітників.

Про це пише The Times із посиланням на джерело в консалтингу.

Компанія має намір об'єднати невиробничі відділи трьох підрозділів — цивільної авіації, оборонного сектора та енергетичних систем, — внаслідок чого 10% з 30 000 співробітників, які працюють у них, можуть втратити роботу.

Найсильніше скорочення, ймовірно, торкнуться співробітників з Дербі, де знаходиться головний офіс компанії. The Times зазначає, що там розміщено бек-офіс Rolls-Royce.

У самій Rolls-Royce заявили, що рішення щодо співробітників поки не ухвалені.

«Ми не ухвалили жодних рішень, які можуть мати потенційний вплив на співробітників, всі міркування про протилежне — чиста спекуляція», — заявив представник компанії.

Програму трансформації компанії раніше оголосив її генеральний директор Туфан Ергінбілгіч, Rolls-Royce найняла консультантів під керівництвом McKinsey & Co. для оптимізації своєї діяльності.

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