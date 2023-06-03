Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників — Finance.ua

Rolls-Royce зібрався звільнити тисячі співробітників
Британська машинобудівна компанія Rolls-Royce Holdings Plc. може скоротити тисячі співробітників.
Про це пише The Times із посиланням на джерело в консалтингу.
Компанія має намір об'єднати невиробничі відділи трьох підрозділів — цивільної авіації, оборонного сектора та енергетичних систем, — внаслідок чого 10% з 30 000 співробітників, які працюють у них, можуть втратити роботу.
Читайте також
Найсильніше скорочення, ймовірно, торкнуться співробітників з Дербі, де знаходиться головний офіс компанії. The Times зазначає, що там розміщено бек-офіс Rolls-Royce.
У самій Rolls-Royce заявили, що рішення щодо співробітників поки не ухвалені.
«Ми не ухвалили жодних рішень, які можуть мати потенційний вплив на співробітників, всі міркування про протилежне — чиста спекуляція», — заявив представник компанії.
Програму трансформації компанії раніше оголосив її генеральний директор Туфан Ергінбілгіч, Rolls-Royce найняла консультантів під керівництвом McKinsey & Co. для оптимізації своєї діяльності.
Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱
Поділитися новиною