Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео) — Finance.ua
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Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)

Технології&Авто
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Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)
Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)
Якщо ви бачите позначення Black Badge, то це означає максимально спортивну та оригінальну версію певної моделі Rolls-Royce. Так сталось і цього разу.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)
Новітнє купе Rolls-Royce Spectre Black Badge вирізняється чорним оздобленням замість хрому на кузові, підсвічуванням решітки радіатора, кованими 23-дюймовими колісними дисками, оригінальним фіолетово-синім кольором у стилі неонових вогнів 1980—1990-х років.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)
Хоча, звісно, можна обрати будь-який інший варіант фарбування з палітри у 44 тисячі кольорів.
Технічні зміни відповідають очікуванням. Новітнє купе Rolls-Royce Spectre Black Badge отримує два електромотори сумарною потужністю 485 кВт або 659 к.с. та крутним моментом 1075 Нм — і це рекордні показники за всю історію серійних моделей Rolls-Royce!
Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)
Пневматична підвіска залишилась на місці, але додано жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості для зменшення кренів у поворотах. Також обіцяно більше важке кермо для «спортивних» відчуттів під час водіння.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)
Салон ексклюзивного купе Rolls-Royce Spectre Black Badge прикрашено унікальним оздобленням Technical Fiber — поєднання дерева, вуглепластику, а також лаку.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)
Крім того, знайшлось місце для «зоряного підсвічування» та двоколірного оздоблення сидінь.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)
Хоча, звісно, салон може буде оформлено повністю відповідно до побажань та мрій замовника-клієнта.
За матеріалами:
mezha.media
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