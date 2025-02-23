Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео) — Finance.ua

Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео) Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Rolls-Royce Spectre Black Badge: найпотужніше купе в історії бренду (фото, відео)

Якщо ви бачите позначення Black Badge, то це означає максимально спортивну та оригінальну версію певної моделі Rolls-Royce. Так сталось і цього разу.

Новітнє купе Rolls-Royce Spectre Black Badge вирізняється чорним оздобленням замість хрому на кузові, підсвічуванням решітки радіатора, кованими 23-дюймовими колісними дисками, оригінальним фіолетово-синім кольором у стилі неонових вогнів 1980—1990-х років.

Хоча, звісно, можна обрати будь-який інший варіант фарбування з палітри у 44 тисячі кольорів.

Технічні зміни відповідають очікуванням. Новітнє купе Rolls-Royce Spectre Black Badge отримує два електромотори сумарною потужністю 485 кВт або 659 к.с. та крутним моментом 1075 Нм — і це рекордні показники за всю історію серійних моделей Rolls-Royce!

Пневматична підвіска залишилась на місці, але додано жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості для зменшення кренів у поворотах. Також обіцяно більше важке кермо для «спортивних» відчуттів під час водіння.

Салон ексклюзивного купе Rolls-Royce Spectre Black Badge прикрашено унікальним оздобленням Technical Fiber — поєднання дерева, вуглепластику, а також лаку.

Крім того, знайшлось місце для «зоряного підсвічування» та двоколірного оздоблення сидінь.

Хоча, звісно, салон може буде оформлено повністю відповідно до побажань та мрій замовника-клієнта.

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