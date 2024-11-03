Rolls-Royce представив ексклюзивний седан Phantom Goldfinger на честь фільму про Джеймса Бонда — Finance.ua

Rolls-Royce представив ексклюзивний седан Phantom Goldfinger на честь фільму про Джеймса Бонда Сьогодні 01:14 — Технології&Авто

Rolls-Royce представив ексклюзивний седан Phantom Goldfinger на честь фільму про Джеймса Бонда

Створено ексклюзивний седан Rolls-Royce Phantom Goldfinger на честь однойменного фільму та злодія-героя з серії кінокартин про агента 007 Джеймса Бонда.

Відповідно до автомобільного прообразу з фільму Goldfinger, ексклюзивний Rolls-Royce Phantom Goldfinger виконаний у двоколірному забарвленні кузова — чорний та жовто-золотистий колір — а також прикрашено чорними колісними дисками.

Фірмова фігурка Spirit of Ecstasy тепер виконана позолоченою, а VIN-код автомобіля закінчується цифрами 007.

Салон автомобіля Rolls-Royce Phantom Goldfinger оздоблено шкірою з декором у золотисто-жовто-коричному забарвленні.

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Передня панель вкрита лакованим коричневим деревом, вставки нагадують топографічні мапи перевалу Furka Pass, а вентиляційній отвори позолочені.

Нарешті, кришка ящичка для рукавичок прикрашена вставкою золотого кольору, де нанесено цитату злодія-героя з фільму Goldfinger.

Автомобіль Rolls-Royce Phantom Goldfinger створено в одному екземплярі, вартість якого визначається індивідуально — і явно йдеться про захмарну суму.

Водночас цей розкішний седан виступає чудовим прикладом можливостей компанії Rolls-Royce щодо побудови ексклюзивних версій своїх автомобілів, що має привернути увагу клієнтів. Тому чекаємо інших ексклюзивів від Rolls-Royce.

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