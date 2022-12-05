Rolex вперше почне сертифікувати вживані годинники як оригінальні — Finance.ua

Rolex вперше почне сертифікувати вживані годинники як оригінальні Сьогодні 03:45 — Фондовий ринок

Rolex вперше почне сертифікувати вживані годинники як оригінальні, Фото: Rolex

Швейцарський бренд Rolex почне видавати сертифікати справжності авторизованим дилерам, що продають старі годинники бренду. Це дозволить компанії краще контролювати свою продукцію і струсить ринок старих дорогих годинників вартістю $20 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Швейцарський дилер Bucherer стане першим, хто почне продавати старі годинники Rolex, сертифіковані компанією як справжні, в магазинах по всій Європі, йдеться на сайті Rolex. Інші авторизовані дилери Rolex зможуть взяти участь у програмі навесні 2023 року. Rolex заявила, що сертифікуватиме лише годинники, яким щонайменше три роки.

Перехід до аутентифікації власного уживаного годинника знаменує собою значне зрушення для Rolex, чиї годинники домінують у продажах у дилерів та в інтернеті. За прогнозами Deloitte, до 2030 року ринок розкішних старих годинників виросте до $35 млрд.

Раніше Rolex не брав участі в аутентифікації або відстеженні своїх продуктів після того, як вони були продані дилерською мережею. Програма також допоможе захиститися від підробок. Неавторизовані дилери, які продають годинники особисто і через інтернет, а також аукціонні будинки, не зможуть отримати сертифікати.

Дрібніші конкуруючі бренди, зокрема Vacheron Constantin і Zenith, продають сертифіковані годинники у своїх бутиках, як і незалежні бренди, такі як H. Moser & Cie і MB&F.

У деяких випадках у межах програми авторизовані дилери, ймовірно, будуть продавати сертифіковані годинники за вищими цінами, ніж нові, що пропонуються в роздріб. Моделі, зокрема Rolex Submariner, Daytona та GMT, зазвичай продаються з надбавкою до роздрібних цін, оскільки роздрібний попит перевищує пропозицію.

За оцінками Morgan Stanley, Rolex — найбільший швейцарський бренд, що виробляє близько 1 млн годинників на рік з річним обсягом продажів близько 8 млрд швейцарських франків ($8,5 млрд) і часткою ринку, близькою до 29%.

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