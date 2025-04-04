Родина Суркісів не зможе стягнути з ПриватБанку $150 мільйонів — НБУ виграв справу у Верховному Суді — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Родина Суркісів не зможе стягнути з ПриватБанку $150 мільйонів — НБУ виграв справу у Верховному Суді

Казна та Політика
47
Родина Суркісів не зможе стягнути з ПриватБанку $150 мільйонів — НБУ виграв справу у Верховному Суді
Родина Суркісів не зможе стягнути з ПриватБанку $150 мільйонів — НБУ виграв справу у Верховному Суді
Верховний Суд вчергове визнав, що процедура bail-in ПриватБанку не може бути оскаржена в судовому порядку, задовольнивши касаційну скаргу Нацбанку України у справі за позовом компаній родини Суркісів, які вимагали стягнення з ПриватБанку понад 150 млн дол.
Про це повідомляє Нацбанк.
Зазначається, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 3 квітня 2025 року задовольнив касаційну скаргу НБУ та змінив постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 жовтня 2024 року. Верховний Суд виключив з постанови суду апеляційної інстанції висновки щодо того, що позовні вимоги у справі підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства.
Читайте також
У регуляторі нагадали, що справа стосувалась позову шести компаній родини Суркісів про оскарження рішення НБУ про визначення їх пов’язаними з ПриватБанком особами та стягнення понад 150 млн доларів, конвертованих в акції банку під час процедури bail-in (конвертації депозитів пов’язаних осіб в капітал банку) під час його виведення з ринку за участю держави у грудні 2016 року.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року. Перехід ПриватБанку у власність держави відбувся відповідно до ст. 41 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Це рішення допомогло уникнути системних ризиків для банківського сектору та стало запорукою збереження фінансової стабільності в країні. Держава витратила на докапіталізацію ПриватБанку понад 155 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems