Родина Суркісів не зможе стягнути з ПриватБанку $150 мільйонів — НБУ виграв справу у Верховному Суді Сьогодні 16:29 — Казна та Політика

Родина Суркісів не зможе стягнути з ПриватБанку $150 мільйонів — НБУ виграв справу у Верховному Суді

Верховний Суд вчергове визнав, що процедура bail-in ПриватБанку не може бути оскаржена в судовому порядку, задовольнивши касаційну скаргу Нацбанку України у справі за позовом компаній родини Суркісів, які вимагали стягнення з ПриватБанку понад 150 млн дол.

Про це повідомляє Нацбанк

Зазначається, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 3 квітня 2025 року задовольнив касаційну скаргу НБУ та змінив постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 жовтня 2024 року. Верховний Суд виключив з постанови суду апеляційної інстанції висновки щодо того, що позовні вимоги у справі підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства.

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У регуляторі нагадали, що справа стосувалась позову шести компаній родини Суркісів про оскарження рішення НБУ про визначення їх пов’язаними з ПриватБанком особами та стягнення понад 150 млн доларів, конвертованих в акції банку під час процедури bail-in (конвертації депозитів пов’язаних осіб в капітал банку) під час його виведення з ринку за участю держави у грудні 2016 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку 18 грудня 2016 року. Перехід ПриватБанку у власність держави відбувся відповідно до ст. 41 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Це рішення допомогло уникнути системних ризиків для банківського сектору та стало запорукою збереження фінансової стабільності в країні. Держава витратила на докапіталізацію ПриватБанку понад 155 млрд грн.

Укрінформ За матеріалами:

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