Коломойський програв суд з оскарження націоналізації ПриватБанку — Finance.ua

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Коломойський програв суд з оскарження націоналізації ПриватБанку

Фондовий ринок
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Коломойський програв суд з оскарження націоналізації ПриватБанку
Коломойський програв суд з оскарження націоналізації ПриватБанку
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, зокрема — Ігорю Коломойському.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
26 лютого 2025 року суд не задовольнив касаційну скаргу колишнього співвласника фінустанови Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження націоналізації ПриватБанку, пише регулятор.
Раніше, стало відомо, що Ігор Коломойський звернувся до Верховного суду з проханням визнати неконституційними рішення про націоналізацію ПриватБанку. До націоналізації Коломойському належало 41,66% акцій банку.
У квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення на користь Коломойського та визнав націоналізацію незаконною.
Втім, у листопаді 2024 року Верховний суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку та неможливість його повернення ексакціонерам. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.
За матеріалами:
Finance.ua
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