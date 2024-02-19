Rocket Lab запустила на орбіту супутник для боротьби з космічним сміттям — Finance.ua
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Rocket Lab запустила на орбіту супутник для боротьби з космічним сміттям

Технології&Авто
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Rocket Lab запустила на орбіту супутник для боротьби з космічним сміттям
Rocket Lab запустила на орбіту супутник для боротьби з космічним сміттям, Фото: space.com
Компанія Rocket Lab у неділю, 18 лютого, успішно запустила супутник ADRAS-J японської компанії Astroscale, який використовуватиметься в операціях з видалення космічного сміття з орбіти Землі.
Про це повідомляє Space.com.
Ракета-носій Electron з ADRAS-J на борту стартувала з космодрому у Новій-Зеландії. Rocket Lab вже підтвердила виведення супутника на орбіту.
Апарат спробує досягти прогресу в боротьбі людства з космічним сміттям — проблемою, яка продовжує зростати, оскільки запускається все більше і більше супутників на орбіту, йдеться у заяві.
Зокрема апарат має дослідити старий ступінь японської ракети H-2A, що лишився на низькій навколоземній орбіті після запуску супутника GOSAT у 2009 році. В ході місії ADRAS-J за допомогою камер на борту збиратиме дані для встановлення динаміки цього нефункціонуючого об'єкта та запропонує рішення для його безпечного видалення.
«Ця місія є першою фазою програми з видалення орбітального сміття, і під час цієї фази ADRAS-J призначений для тестування технологій і операцій для наближення до об'єктів сміття та моніторингу», — заявили представники Rocket Lab.
ADRAS-J вагою 150 кілограмів також буде передавати «дані, які допоможуть у видаленні космічного сміття, щоб забезпечити стале використання космосу для майбутніх поколінь», наголошується в заяві.
За матеріалами:
Укрінформ
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