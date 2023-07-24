Роботодавцям посилять відповідальність за затримки зарплати — Finance.ua

Роботодавцям посилять відповідальність за затримки зарплати Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Роботодавцям посилять відповідальність за затримки зарплати

Нардепи звернули увагу на зростаючі борги із виплати заробітної плати і запропонували механізм попередження їх утворення, який виписали у законопроєкті № 9510 від 19.07.2023 року.

Ним пропонують, зокрема надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів.

Ось що ще пропонується у документі:

зобов’язати роботодавця, у разі затримки виплати зарплати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплатити працівникові пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки НБУ у розрахунку на рік за кожен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати та суму компенсації;

в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки НБУ у розрахунку на рік за кожен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати та суму компенсації; розширити підстави для видання судових наказів, зокрема у разі, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованої заробітної плати, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини заробітної плати та пені у зв’язку з порушенням строків її виплати;

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закласти законодавчі підстави для створення гарантійної установи задля задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця;

виплачувати працівнику компенсацію у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника за дванадцять місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати дванадцяти мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року.

Крім того, нардепи пропонують включити до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування період, за який виплачено вищезазначену компенсацію заробітної плати, як періоду, за який сплачено ЄСВ із виплаченої суми компенсації заробітної плати, та враховувати такий період при обчисленні страхового стажу для призначення пенсій та страхових допомог за рахунок коштів соціального страхування.

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borgexpert За матеріалами:

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