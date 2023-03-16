Роботодавці пропонують кандидатам зі знанням ChatGPT від 9 000 до 120 000 гривень — Finance.ua

Роботодавці пропонують кандидатам зі знанням ChatGPT від 9 000 до 120 000 гривень Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Роботодавці пропонують кандидатам зі знанням ChatGPT від 9 000 до 120 000 гривень

Work.ua проаналізував вакансії, в яких роботодавці вказують в умовах знання ChatGPT, та визначив сфери, де затребуваний штучний інтелект, і скільки пропонують за вміння використовувати його в роботі.

Не встиг ChatGPT нашуміти в Україні, як роботодавці почали шукати кандидатів, які вміють з ним працювати. На Work.ua вже розміщено 16 вакансій.

Нагадаємо, ChatGPT офіційно з’явився в Україні 18 лютого 2023 року.

У яких категоріях розміщують вакансії, де роботодавці вказують про знання ChatGPT:

«Маркетинг, реклама, PR».

«ІТ, комп’ютери, інтернет».

«ЗМІ, видавництво, поліграфія».

«Продажі, закупівля».

«Управління персоналом, HR».

Посади, за якими шукають фахівців зі знанням ChatGPT, зарплати та умови:

Project manager, 80 000-120 000 грн — знання ChatGPT буде перевагою.

Директор з маркетингу, 40 000-80 000 грн — має використовувати новинки технологій: ChatGPT, Midjourney та інші ШІ.

SEO Specialist, 35 000 грн — плюсом буде робота із сервісами оптимізації контенту з ChatGPT.

Clients Recruiter, 15 000-45 000 грн — надають кандидату підписку на ChatGPT як професійний інструмент для роботи.

Community Manager, SMM, 28 000 грн — написання контенту за допомогою ChatGPT.

Copywriter, 25 000-30 000 грн — робота з ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів.

Контент-менеджер, 26 000-28 000 грн — SEO-оптимізація картки товару за допомогою ChatGPT.

Lead Generation Manager, 9 000-17 000 грн — обов’язки формування cover letter, зокрема з допомогою ChatGPT; Advanced English level у листуванні або використання AI — ChatGPT.

Python Developer — шукають Strong Middle Python розробника для back-end інтеграції з ChatGPT і подібними сервісами.

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Знайти перелік вакансій зі знанням ChatGPT можна на Work.ua за ключовим словом у рядку пошуку або за посиланням

Як бачимо, штучний інтелект поки що роботу не забирає і без людей не працює, проте вже допомагає заробляти.

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