Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США

Фінтех і Картки
739
Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США
Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США
Університет Цинциннаті (University of Cincinnati) оголосив про запуск двох навчальних програм про криптовалюти, Bitcoin та нові фінансові технології.
Як повідомило видання Finbold, нові програми погодились проспонсорувати друзі університету фінансист Ден Каутц та інвестиційний радник Юбл Вудроу. До вступу на криптоспеціальності заохочуватимуть випускників бізнес-коледжів. За рахунок пожертвувань також планують створити публічно-приватну лабораторію Digital Future, яке має відкритися восени 2022 року.
«Завдяки новим програмам наші студенти отримають практичну освіту у сфері фінансових технологій. Вони дізнаються, як керувати криптовалютами та як такі цифрові активи впливають на економіку», — розповіла представниця університету Маріанн Льюїс.

Dogecoin: перша «мемна криптовалюта» з неабиякими перспективами 🧐

Університет Цинциннаті — не перший навчальний заклад в Америці, який почав цікавитися web3 технологіями. Так Університет Арізони минулого тижня заявив, що випустить невзаємозамінні токени, щоб автентифікувати квитки на заходи та сертифікати. А також планують проводити віртуальні заняття у метавсесвіті.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

Почати заробляти на EXMO

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.