Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США — Finance.ua

Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США 24.06.2022, 03:38 — Фінтех і Картки

Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США

Університет Цинциннаті (University of Cincinnati) оголосив про запуск двох навчальних програм про криптовалюти, Bitcoin та нові фінансові технології.

Як повідомило видання Finbold , нові програми погодились проспонсорувати друзі університету фінансист Ден Каутц та інвестиційний радник Юбл Вудроу. До вступу на криптоспеціальності заохочуватимуть випускників бізнес-коледжів. За рахунок пожертвувань також планують створити публічно-приватну лабораторію Digital Future, яке має відкритися восени 2022 року.

«Завдяки новим програмам наші студенти отримають практичну освіту у сфері фінансових технологій. Вони дізнаються, як керувати криптовалютами та як такі цифрові активи впливають на економіку», — розповіла представниця університету Маріанн Льюїс.

Університет Цинциннаті — не перший навчальний заклад в Америці, який почав цікавитися web3 технологіями. Так Університет Арізони минулого тижня заявив, що випустить невзаємозамінні токени, щоб автентифікувати квитки на заходи та сертифікати. А також планують проводити віртуальні заняття у метавсесвіті.

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