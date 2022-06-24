Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США — Finance.ua

Роботі з криптовалютами навчатимуть в університетах США
Університет Цинциннаті (University of Cincinnati) оголосив про запуск двох навчальних програм про криптовалюти, Bitcoin та нові фінансові технології.
Як повідомило видання Finbold, нові програми погодились проспонсорувати друзі університету фінансист Ден Каутц та інвестиційний радник Юбл Вудроу. До вступу на криптоспеціальності заохочуватимуть випускників бізнес-коледжів. За рахунок пожертвувань також планують створити публічно-приватну лабораторію Digital Future, яке має відкритися восени 2022 року.
«Завдяки новим програмам наші студенти отримають практичну освіту у сфері фінансових технологій. Вони дізнаються, як керувати криптовалютами та як такі цифрові активи впливають на економіку», — розповіла представниця університету Маріанн Льюїс.
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Університет Цинциннаті — не перший навчальний заклад в Америці, який почав цікавитися web3 технологіями. Так Університет Арізони минулого тижня заявив, що випустить невзаємозамінні токени, щоб автентифікувати квитки на заходи та сертифікати. А також планують проводити віртуальні заняття у метавсесвіті.
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