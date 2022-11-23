Роботаксі Waymo нового покоління буде введено в експлуатацію в найближчі роки (фото) — Finance.ua

Роботаксі Waymo нового покоління буде введено в експлуатацію в найближчі роки (фото) Сьогодні 02:50 — Технології&Авто

Роботаксі Waymo нового покоління буде введено в експлуатацію в найближчі роки (фото)

Служба безпілотних таксі Waymo працює вже у двох штатах США. Наразі як транспортні засоби компанія використовує модернізовані звичайні електричні авто. Пасажирів возять машини Waymo 4-го покоління, створені на базі Chrysler Pacifica Hybrid, або автівки 5-го покоління — на базі Jaguar I-Pace. Ці автомобілі оснащені елементами керування та інформаційними дисплеями для людей-водіїв, керуються роботом, якому насправді не потрібне кермо, педалі та інші елементи керування.

Вже вдруге Waymo намагається розробити з нуля безпілотний автомобіль без «зайвих деталей». Спочатку новинка була анонсована на грудень, а минулого тижня Waymo поділилася докладнішою інформацією про транспортний засіб. Реальні автомобілі виробляються вже зараз: Waymo продемонструвала зразок на прес-конференції в Лос-Анджелесі. Прототип без сенсорів, керований людиною дистанційно, вже обкатується на тестових трасах.

Автомобіль створюється спільно з Zeekr Geely Group та спроектований як повністю електричний транспорт, що працює за принципом транспорт як послуга (TaaS). У машині немає керма, педалей та дзеркал, а чотири автоматичні розсувні двері відчиняються як у поїзді метро. Усередині мінівен вміщує п’ять осіб, у тому числі двох попереду, де на панелі приладів немає нічого, крім встановленого по центру сенсорного екрану. Є також два сенсорні екрани на спинках задніх сидінь. З їхньою допомогою можна включити музику, вибрати пункт призначення та подивитися, чим зайнятий автомобіль у даний момент.

Шість циліндричних датчиків по периметру авто, швидше за все, є лідарами, що відстежують близькі об’єкти, щоб уникнути зіткнення. Крім того, на даху встановлений великий набір датчиків із круговим лідаром дальньої дії для планування маршруту та прокладання шляху.

У прес-релізі Geely сказано, що цей автомобіль побудований на архітектурі SEA-M, яка розроблена спеціально для автономних транспортних засобів. Вона дає дизайнерам можливість створити інтелектуальну мобільну «вітальню». SEA-M передбачає такі базові опції, як просторий салон, можливість вибору та розміщення відкритих сидінь, наявність середньої стійки та вимагає надійної електричної/електронної (E/E) магістралі, що підтримує автономне водіння та підключені пристрої.

Результатом співпраці став спеціально створений варіант TaaS SEA-M під торговою маркою Waymo. Однак базова конструкція SEA-M може використовуватись і в інших транспортних засобах. Geely також випустила прес-реліз китайською мовою, що демонструє автономний автомобіль M-Vision, який використовує ту саму базову конструкцію. Geely стверджує, що M-Vision з’явиться на вулицях у 2024 році.

Першим прототипом автомобіля Google/Waymo без кермового колеса був Google Firefly — маленький двомісний автомобіль, що з’явився на дорогах загального користування у 2015 році. Імовірно, було дозволено лише тестування автотрасами. Waymo тепер є незалежним підрозділом Alphabet. Нові правила Національного управління безпеки дорожнього руху США дозволяють безпілотним автомобілям виїжджати на дороги без кермового колеса, тому Waymo та Geely зможуть експлуатувати зручніші для пасажирів транспортні засоби. У Waymo стверджують, що автомобіль буде доступний для експлуатації найближчими роками.

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