Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають — Finance.ua

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають
В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тисяч вакансій.
На яку роботу найбільше шукають працівників в Угорщині, які з них підходять українкам та скільки можуть заробити біженці, розповідає schengenvisainfo.com.
На які вакансії бракує працівників
За даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), в середині 2023 року в Угорщині було зареєстровано приблизно 80 000 вакансій. Хоча у жовтні в країні налічувалося 202 тисячі безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності.
Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.
Відповідно до звіту EURES, в Угорщині найбільша нестача робочих рук у секторах, пов’язаних із металообробкою, будівництвом, продажем і роздрібною торгівлей, виробництвом та сферою охорони здоров’я. Найбільш затребувані такі працівники на ринку праці Угорщини:
- зварювальники та різальники;
- оббивники (меблів) та суміжні працівники;
- покрівельники;
- оператори целюлозно-паперового виробництва;
- сантехніки та трубопровідники;
- робітники гірничих і кар'єрних робіт;
- оператори металообробних цехів;
- оператори зі скла та кераміки;
- укладальники підлоги та плитки;
- бетоноукладчики, бетонщики та суміжні працівники;
- теслі та столяри;
- обробники м’яса, риби на виробницвах;
- муляри та суміжні працівники;
- пілоти повітряних суден та суміжні спеціалісти.
Водночас деякі вакансії, на які не вдається знайти працівників, не передбачають важкої фізичної праці та підходять жінкам. Наприклад:
- стюарди;
- продавці вуличної їжі та продавці на ринку;
- продавці магазину;
- фізіотерапевти та асистенти;
- ручні пакувальники;
- медичні зубопротезні техніки;
- кухарі фаст-фуду;
- продавці контакт-центру;
- косметологи та суміжні працівники.
Яку роботу пропонують українкам в Угорщині
Тимчасовий захист дає українцям доступ до ринку праці в Угорщині. Як і в інших країнах, без знання мови можна розраховувати на некваліфіковану роботу із низькою оплатою праці. Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 266 800 форинтів (704 євро).
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