Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають — Finance.ua

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають

В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тисяч вакансій.

На яку роботу найбільше шукають працівників в Угорщині, які з них підходять українкам та скільки можуть заробити біженці, розповідає schengenvisainfo.com

На які вакансії бракує працівників

За даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), в середині 2023 року в Угорщині було зареєстровано приблизно 80 000 вакансій. Хоча у жовтні в країні налічувалося 202 тисячі безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності.

Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.

Відповідно до звіту EURES, в Угорщині найбільша нестача робочих рук у секторах, пов’язаних із металообробкою, будівництвом, продажем і роздрібною торгівлей, виробництвом та сферою охорони здоров’я. Найбільш затребувані такі працівники на ринку праці Угорщини:

зварювальники та різальники;

оббивники (меблів) та суміжні працівники;

покрівельники;

оператори целюлозно-паперового виробництва;

сантехніки та трубопровідники;

робітники гірничих і кар'єрних робіт;

оператори металообробних цехів;

оператори зі скла та кераміки;

укладальники підлоги та плитки;

бетоноукладчики, бетонщики та суміжні працівники;

теслі та столяри;

обробники м’яса, риби на виробницвах;

муляри та суміжні працівники;

пілоти повітряних суден та суміжні спеціалісти.

Водночас деякі вакансії, на які не вдається знайти працівників, не передбачають важкої фізичної праці та підходять жінкам. Наприклад:

стюарди;

продавці вуличної їжі та продавці на ринку;

продавці магазину;

фізіотерапевти та асистенти;

ручні пакувальники;

медичні зубопротезні техніки;

кухарі фаст-фуду;

продавці контакт-центру;

косметологи та суміжні працівники.

Яку роботу пропонують українкам в Угорщині

Тимчасовий захист дає українцям доступ до ринку праці в Угорщині. Як і в інших країнах, без знання мови можна розраховувати на некваліфіковану роботу із низькою оплатою праці. Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 266 800 форинтів (704 євро).

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