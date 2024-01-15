Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають

Особисті фінанси
71
Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають
Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають
В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тисяч вакансій.
На яку роботу найбільше шукають працівників в Угорщині, які з них підходять українкам та скільки можуть заробити біженці, розповідає schengenvisainfo.com.

На які вакансії бракує працівників

За даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), в середині 2023 року в Угорщині було зареєстровано приблизно 80 000 вакансій. Хоча у жовтні в країні налічувалося 202 тисячі безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності.
Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.
Відповідно до звіту EURES, в Угорщині найбільша нестача робочих рук у секторах, пов’язаних із металообробкою, будівництвом, продажем і роздрібною торгівлей, виробництвом та сферою охорони здоров’я. Найбільш затребувані такі працівники на ринку праці Угорщини:
  • зварювальники та різальники;
  • оббивники (меблів) та суміжні працівники;
  • покрівельники;
  • оператори целюлозно-паперового виробництва;
  • сантехніки та трубопровідники;
  • робітники гірничих і кар'єрних робіт;
  • оператори металообробних цехів;
  • оператори зі скла та кераміки;
  • укладальники підлоги та плитки;
  • бетоноукладчики, бетонщики та суміжні працівники;
  • теслі та столяри;
  • обробники м’яса, риби на виробницвах;
  • муляри та суміжні працівники;
  • пілоти повітряних суден та суміжні спеціалісти.
Місце для вашої реклами
Водночас деякі вакансії, на які не вдається знайти працівників, не передбачають важкої фізичної праці та підходять жінкам. Наприклад:
  • стюарди;
  • продавці вуличної їжі та продавці на ринку;
  • продавці магазину;
  • фізіотерапевти та асистенти;
  • ручні пакувальники;
  • медичні зубопротезні техніки;
  • кухарі фаст-фуду;
  • продавці контакт-центру;
  • косметологи та суміжні працівники.

Яку роботу пропонують українкам в Угорщині

Тимчасовий захист дає українцям доступ до ринку праці в Угорщині. Як і в інших країнах, без знання мови можна розраховувати на некваліфіковану роботу із низькою оплатою праці. Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 266 800 форинтів (704 євро).

Кредит онлайн на картку🤑

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.