Робота українців за кордоном: куди влаштовуються, які зарплати отримують — Finance.ua

Робота українців за кордоном: куди влаштовуються, які зарплати отримують

Вчора 16:58 — Особисті фінанси

Де і як працюють українські біженці, скільки заробляють та які труднощі зустрічають — про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Де і як працюють українські біженці

Близько 80% українських біженців — це жінки, які виїжджали подалі від війни, а не в пошуках роботи. Прибувши до нової країни, вже на місці вони розуміли, що їм, на жаль, здебільшого не вдасться знайти роботу за фахом. На це, за словами експерта, є низка причин:

немає відповідної кваліфікації;

неможливо в ситуації, що склалася, підтвердити свої дипломи;

вони не знають мови тієї країни, до якої вони прибули.

Президент асоціації розповів, що українські біженці опинилися у ситуації, коли спрацьовує подібний принцип: «Раніше варили сталь. Тепер такої роботи немає — варитимемо борщі». Тому українки за кордоном погоджуються на звичайну роботу, звичайну фізичну працю, куди їх беруть:

готельно-ресторанний бізнес;

сфера обслуговування;

харчова промисловість тощо.

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Наші жінки за кордоном справді не хочуть «сидіти на шиї» будь-якої держави і знаходять для себе роботу, яку вони можуть виконувати тут і зараз, — наголосив фахівець.

Зарплати

Експерт переконує, що українські жінки, які працюють за кордоном, отримують зарплату на рівні з місцевими жителями. Тому оклад у будь-якому разі не менший за мінімальну заробітну плату країни перебування. У Польщі, де зараз найбільше українських біженців, жінки отримують не менше 3 тисяч злотих — у перерахунку за нинішнім курсом це близько 22–24 тисяч гривень на місяць.

Враховуючи рівень цін на продукти, цих грошей вистачає, щоб забезпечувати себе та утримувати своїх дітей чи літніх батьків, яких вони забрали з собою. Деякі ще й допомагають своїм чоловікам, які перебувають в Україні і, на жаль, теж опинилися у ситуації тимчасового безробіття. — Воскобійник.

Водночас експерт навів приклад, що навіть якщо український бухгалтер володіє польською мовою на високому рівні, йому насамперед потрібно вивчити податкове законодавство Польщі, а потім ще й витримати сильну конкуренцію з місцевими бухгалтерами — це досить складно.

Фахівець додав, що набагато простіше за кордоном працевлаштуватися нашим спеціалістам у галузі ІТ або тим, хто тут в Україні професійно працював руками. Однак це, на жаль, стосується переважно чоловіків, які перебувають саме в Україні.

Експерт зазначив, що українські біженці роз’їхалися по всіх країнах Європейського Союзу — від Польщі, Чехії та Румунії до Португалії, Іспанії, Данії та Швеції. Усюди існують специфічні умови працевлаштування всіх без винятку біженців та трудових мігрантів — як українців, так і інших іноземців.

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