Робота малого бізнесу під час війни: більшість МСБ планують розширення і не планують підвищувати зарплати (інфографіка) — Finance.ua

Робота малого бізнесу під час війни: більшість МСБ планують розширення і не планують підвищувати зарплати (інфографіка) Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Робота малого бізнесу під час війни: більшість МСБ планують розширення і не планують підвищувати зарплати (інфографіка)

Більшість власників малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні (76%) планують розширення бізнесу у 2023 році.

Про це свідчать результати опитування «Індекс настроїв малого бізнесу за 2022 рік», проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

«Цьогорічна хвиля демонструє чергове погіршення настроїв МСБ, адже показник Індексу впав до 2,4 балів з 5-ти можливих, що є другим найнижчим значенням за всю історію дослідження. Для порівняння, у 2021 році показник Індексу склав 2,6 балів, а у 2020 — 2,2 бали», — сказано в дослідженні.

Оцінка поточного стану:

58% наразі незадоволені станом справ у їхньому бізнесі, цей показник дещо зріс порівняно з 2021 роком, тоді таких було 52%;

одночасно зменшилась частка тих, хто станом справ задоволений — поточні 24% проти 32% минулого року.

Інфографіка: eba.com.ua

Оцінка економічної ситуації в країні

Найгірше з усіх складників Індексу учасники опитування оцінили економічну ситуацію в країні. Зокрема, 42% вважають її несприятливою, а 29% — катастрофічною.

Такими є реалії воєнного часу. Однак варто зазначити, що під час активної фази пандемії коронавірусу ці оцінки були ще гіршими — тоді 44% респондентів оцінили стан економіки як катастрофічний.

Інфографіка: eba.com.ua

Прогнози

Вдруге за шість років проведення дослідження погіршились не тільки настрої, але й очікування підприємцями змін. Наразі частка тих, хто прогнозує, що стан справ у бізнесу й надалі погіршуватиметься (38%) переважає кількість тих, хто очікує покращення ситуації (33%) у наступні пів року.

На оцінки бізнесів найбільший негативний вплив мають такі фактори, як активні бойові дії та близькість до фронту, руйнування, обстріли, перебої з електропостачанням та зв’язком, недоступність кредитних коштів, падіння споживчого попиту та зменшення платоспроможності населення, ускладнення логістики, інфляція, податковий тиск.

Інфографіка: eba.com.ua

Розширення бізнесу

Попри труднощі, більшість підприємців, а саме 76% планують розширення бізнесу у 2023 році. З них 28% планують розширювати географію присутності, 26% — відкриття нових напрямків, 25% — вихід на зовнішні ринки, 21% — зміну кількості співробітників.

Зокрема й для розширення бізнесу більшість опитаних (67%) залучатимуть нові кошти. Здебільшого підприємці покладаються на власні фінанси (30%) та меншою мірою на гранти (21%) і кредити (10%). Порівняно з 2021 роком втричі впала частка кредитних коштів у користуванні МСБ — тоді на них покладались 32% компаній.

Інфографіка: eba.com.ua

Плани щодо підвищення зарплат працівникам

Більшість опитаних (61%) не планує змінювати заробітну плату найманих працівників. Одночасно зросла частка тих, хто планує підвищити заробітну плату найманих працівників (28% у 2022 р. проти 26% у 2021 р.), і зменшилась частка тих, хто планує оптимізувати/зменшити заробітну плату (11% у 2022 р. проти 20% у 2021 р.)

Інфографіка: eba.com.ua

Також підприємці розповіли, як на їх роботу вплинули атаки на енергетичну інфраструктуру. Тільки 8% повністю зупиняють роботу через обстріли, ще 20% — тимчасово призупиняють. Більшість пристосовуються, наприклад, по 45% підприємців змінюють графік роботи та/або змінюють обсяги виробництва чи надання послуг.

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