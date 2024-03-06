Робот Unitree побив світовий рекорд швидкості — Finance.ua

Робот Unitree побив світовий рекорд швидкості Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Робот Unitree побив світовий рекорд швидкості

Робот H1 компанії Unitree підняв планку, встановивши новий світовий рекорд швидкості для гуманоїдних роботів — 3,3 метри на секунду або 11,9 км/год. Але на цьому подвиги не закінчуються.

Йдеться не тільки про швидкість. H1, перша розробка компанії Unitree в галузі гуманоїдів, продемонструвала свою універсальність, показавши свої можливості в танцях, підйомі та спуску сходами і навіть стрибках.

Ця остання версія, що отримала назву Evolution V3.0, створена на основі оригінального H1, представленого в грудні 2023 року.

Короткий опис її технічних характеристик:

висота: 1 805 мм Вага: 47 кг;

вантажопідйомність: 30 кг;

ступені свободи на кожну ногу: 5 (стегно, коліно, щиколотка);

ступені свободи на руку: 4 (плече, лікоть);

обчислювальна потужність: два Intel Core i7−1265U;

датчики: Камера глибини Intel RealSense D435i, модуль Livox MID360 LiDAR.

Наразі H1 ще не доступний для покупки (час очікування 3−10 років), але його ціна буде приблизно 90 000 доларів.

Процес За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.