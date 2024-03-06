Робот Unitree побив світовий рекорд швидкості — Finance.ua

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Робот Unitree побив світовий рекорд швидкості

Технології&Авто
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Робот Unitree побив світовий рекорд швидкості
Робот Unitree побив світовий рекорд швидкості
Робот H1 компанії Unitree підняв планку, встановивши новий світовий рекорд швидкості для гуманоїдних роботів — 3,3 метри на секунду або 11,9 км/год. Але на цьому подвиги не закінчуються.
Йдеться не тільки про швидкість. H1, перша розробка компанії Unitree в галузі гуманоїдів, продемонструвала свою універсальність, показавши свої можливості в танцях, підйомі та спуску сходами і навіть стрибках.
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Ця остання версія, що отримала назву Evolution V3.0, створена на основі оригінального H1, представленого в грудні 2023 року.
Короткий опис її технічних характеристик:
  • висота: 1 805 мм Вага: 47 кг;
  • вантажопідйомність: 30 кг;
  • ступені свободи на кожну ногу: 5 (стегно, коліно, щиколотка);
  • ступені свободи на руку: 4 (плече, лікоть);
  • обчислювальна потужність: два Intel Core i7−1265U;
  • датчики: Камера глибини Intel RealSense D435i, модуль Livox MID360 LiDAR.
Наразі H1 ще не доступний для покупки (час очікування 3−10 років), але його ціна буде приблизно 90 000 доларів.
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