РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату без поважних причин — Finance.ua
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РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату без поважних причин

Вчора 17:31Казна та Політика
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В Україні за неявку до військкомату без поважних причин передбачено штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн. Також за ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.
Про це повідомляє Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

Де можуть вручати повістки

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.
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У РНБО пояснюють, що на порядку денному визначається дата та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.
Тобто вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик у військкомат — для перевірки даних громадянина та визначення його придатності до служби.
Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроект про продовження мобілізації. Таким чином, вона триватиме до 23 серпня.

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За матеріалами: РБК-Україна
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