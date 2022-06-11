РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату без поважних причин — Finance.ua

В Україні за неявку до військкомату без поважних причин передбачено штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн. Також за ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.
Про це повідомляє Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.
Де можуть вручати повістки
Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.