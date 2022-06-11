РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату без поважних причин — Finance.ua

РНБО попередила про наслідки за неявку до військкомату без поважних причин

Вчора 17:31 — Казна та Політика

В Україні за неявку до військкомату без поважних причин передбачено штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн. Також за ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомляє Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

Де можуть вручати повістки

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

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Після повістки на війну?

У РНБО пояснюють, що на порядку денному визначається дата та час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Тобто вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик у військкомат — для перевірки даних громадянина та визначення його придатності до служби.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроект про продовження мобілізації. Таким чином, вона триватиме до 23 серпня.

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