Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь військового комісара — Finance.ua
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Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь військового комісара

Сьогодні 02:20Фондовий ринок
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Повістки можна вручати особисто не тільки після встановлення місця проживання, але навіть на блокпостах. Це не заборонено законом.
Про це розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко, повідомляє Lviv.media.
Під час загальної мобілізації повістки можна вручати особисто після встановлення особи:
  • за місцем проживання;
  • на вулицях;
  • на блокпостах;
  • на робочому місці.
«Законом це не заборонено. Наразі вручення повісток на вулицях та блокпостах у Львівській області не проводиться», — зазначив Тищенко.
Умова призову жінок під час мобілізації
В Україні продовжується мобілізація у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Призов жінок на воєнну службу у цей час можливий лише за їхньою згодою.
«Призов жінок на воєнну службу при мобілізації можливий тільки за їхньою згодою. Законом України не передбачено обов’язкового призову жінок щодо мобілізації, і необхідності в цьому наразі немає», — заявив він.

Мобілізація: скільки вона триватиме і кого і як призивають

За матеріалами: ITsider.
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