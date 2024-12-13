Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям — Finance.ua

Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Різдвяний стіл-2024: у скільки обійдеться українцям

У 2024 році для приготування дванадцяти традиційних страв різдвяної вечері необхідно буде витратити близько 1365 грн.

Такий підрахунок вартості страв для святкової вечері зробили науковці Інституту аграрної економіки за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня.

Про це пише пресслужба Інституту аграрної економіки.

За їхніми розрахунками, різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні — обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1365 грн.

За розрахунками науковців, приготування пшеничної куті (950 г продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 175,05 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі.

Найдорожчими інгредієнтами страви цьогоріч стали: мак — 68,5 грн за 200 г, а також волоські чищені горіхи — 44,89 грн та родзинки — 21,73 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті — крупа пшенична з твердої пшениці — коштуватиме 21,30 грн за 400 г, а за мед заплатимо ще 16,90 грн за 100 г.

Традиційний для українського столу узвар із сушених яблук, груш і чорносливу коштуватиме 105,36 грн (600 г на 2 л води).

У цьому році найдорожчою стравою на столі буде смажена риба, ціна якої становитиме 306,97 грн (за 2 кг живого коропа — 301 грн, а за 200 г борошна — 5,97 грн).

Вартість пісного борщу з квасолею буде третьою з найдорожчих на різдвяну вечерю. За 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 131,94 грн. Найдорожчою складовою стане квасоля біла суха (300 г) — 43,53 грн.

Так, за 362 г картоплі доведеться заплатити 12,59 грн, за капусту (300 г) — 12,66 грн, цибулю (100 г) — 1,75 грн, моркву (400 г) — 12,08 грн та буряк (800 г) — 16,15 грн. Крім того необхідно буде додати по 70−75 г помідорів — 8,31 грн та томатної пасти — 11,82 грн.

Традиційно різдвяний стіл буде наповнений варениками. Так, за вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) потрібно буде заплатити 50,06 грн, з капустою (1,481 кг продуктів) — 52,50 грн, а з вишнею — 69,74 грн (за 810 г продуктів).

Розрахунок вартості різдвяного столу 2024 року зроблений Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 11 грудня 2024 року.

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