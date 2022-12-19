Різдвяного ралі не буде? Як рішення ФРС США вплине на ринок — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Різдвяного ралі не буде? Як рішення ФРС США вплине на ринок Сьогодні 10:51 — Валюта

У вівторок вийшли дані про споживчу інфляцію в США, а в середу ФРС ухвалив рішення щодо облікової ставки. Це було останнє у році, що минає, засідання регулятора. Виробнича інфляція знизилася до 7,4% у річному обчисленні, проте уповільнення очікувалося до 7,2%. Як і очікувалося, споживча інфляція виправдала оптимістичні надії. У такій ситуації у Федрезерва не залишалося іншого вибору, як підняти облікову ставку на 0,50% і дати досить «жорсткий» коментар. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Облікова ставка США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Глава ФРС Джером Пауелл (Jerome Powell) говорив раніше, що для «пом’якшення» монетарної політики має початися зниження ділової активності в економіці. Поки що спостерігається зворотний процес — зростання фонду оплати праці та скорочення безробіття. Ймовірно, уповільнення економіки розпочнеться лише наступного року. Wells Fargo знизив прогноз зростання ВВП США у 2023 році до 0,2%. З урахуванням цих даних, регулятор готується надати підтримку реальному сектору і намагається забезпечити більший простір для маневру.

З вищезазначених причин «різдвяного ралі» на фондових ринках не очікується. ЦБ підвищує ставку і скорочує баланс, а компанії дають песимістичні прогнози на наступний рік. Великим попитом матимуть дорогоцінні метали, держоблігації та інші «захисні» активи. Додатковий негатив можуть дати нові геополітичні конфлікти (наприклад, між Косово та Сербією).

Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com

У Європі найпроблемнішими країнами, як і раніше, залишаються Греція, Іспанія та Італія. В останній сума гарантованого державою корпоративного боргу наближається до 130 млрд. доларів США. Безумовно, його можна рефінансувати, але умови цієї операції здатні викликати хвилю страйків, оскільки неминуче будуть пов’язані зі зростанням безробіття та скороченням зарплат. На додаток ЄЦБ намагається підвищувати облікову ставку, лише посилюючи цим ситуацію.

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