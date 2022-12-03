Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії освітлення — Finance.ua
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Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії освітлення

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Міська влада столиць європейських країн обмежує години різдвяного святкового освітлення або переходить на енергозберігаючі лампи.
Про це повідомляє агентство Associated Press, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що у багатьох європейських містах до кінця листопада все відкрились традиційні ярмарки.
Повідомляється, що світлодіодні лампи встановлені на Оксфорд-стріт у Лондоні, святкове освітлення у місті працює з 15:00 до 23:00.
У Парижі Єлисейські поля освітлюватимуться цьогоріч до 23:45, а не до 2:00, як у минулі роки.
Також заощаджують на декоративному освітленні і у Вероні, Страсбурзі, Будапешті та багатьох інших європейських містах.
Натомість у Німеччині святкова ілюмінація буде яскравою, навіть попри заклики до стриманості з боку природоохоронних організацій. А в Іспанії у меріях багатьох міст також вважають, що різдвяні вогні — це важлива складова святкового сезону, і міські прикраси допомагають містянам і туристам налаштуватися на різдвяний лад і витрачати гроші на ярмарках.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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