Rivian впроваджує нові функції у свої автомобілі — Finance.ua

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Rivian впроваджує нові функції у свої автомобілі

Технології&Авто
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Rivian впроваджує нові функції у свої автомобілі
Rivian впроваджує нові функції у свої автомобілі
Компанія Rivian анонсувала значне оновлення програмного забезпечення для своїх автомобілів, яке стало результатом численних запитів від власників.
Серед нововведень — система Gear Guard Live Cam, що дозволяє користувачам переглядати пряму трансляцію з камер безпеки автомобіля через мобільний додаток. Ця функція, подібна до Sentry Mode від Tesla, забезпечує додатковий рівень спостереження за транспортним засобом, що може бути особливо корисним у незнайомих районах.
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Також було оновлено графіку, що відображає режими водіння. Тепер, при зміні висоти дорожнього просвіту, користувачі побачать відповідні анімації, які ілюструють новий кліренс автомобіля. Подібні анімації стосуються і налаштувань рекуперативного гальмування, що робить користування автомобілем більш інтуїтивним.
Окрім цього, Rivian вдосконалила технологію адаптивного дальнього світла. Тепер фари не тільки затемнюють частину променя, коли зустрічають інші автомобілі, але й динамічно вирівнюють світло для забезпечення стабільного освітлення навіть на вибоїстих дорогах. Це дозволяє водіям краще бачити під час їзди в темряві.
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Ще одне нововведення — тризонний клімат-контроль, який дозволяє кожному пасажиру, включно з тими, хто сидить на задньому ряду, регулювати власну температуру. Раніше цю можливість мали лише передні пасажири.
Ці покращення підкреслюють прагнення Rivian до інновацій і підвищення комфорту для своїх користувачів, демонструючи потенціал сучасних «програмно-визначених транспортних засобів» для постійного вдосконалення.
За матеріалами:
autonews.ua
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