Rivian R1 отримує новий кемпер для комфортного відпочинку — Finance.ua

Rivian R1 отримує новий кемпер для комфортного відпочинку Сьогодні 05:29 — Фондовий ринок

Rivian R1 отримує новий кемпер для комфортного відпочинку

Rivian R1T та R1S продовжують вражати своїми можливостями як електричні позашляховики, але тепер власники R1T можуть насолоджуватися додатковим комфортом завдяки новому кемперу від GoFastCampers. Цей кемпер дозволяє спати прямо на вантажному майданчику, що робить його ідеальним вибором для тих, хто планує активний відпочинок на природі.

До цього часу, якщо ви хотіли спати в Rivian, вам доводилося обирати R1S, проте новий кемпер дозволяє зберегти чистоту інтер’єру R1T, при цьому маючи зручне місце для сну. Унікальний дизайн кемпера забезпечує комфортне ліжко для двох дорослих, з новим матрацом, що покращує якість сну. Крім того, конструкція кемпера дозволяє перевозити великі вантажі, такі як пиломатеріали або дошки для серфінгу, завдяки можливості встановлення поперечин на даху.

Кемпер важить лише 270 фунтів, що не суттєво вплине на загальне корисне навантаження, яке, залежно від батареї, може сягати 1750 фунтів. Незважаючи на невеликі втрати в радіусі дії, зменшення становить лише 7−10%, що робить цей кемпер практичним рішенням для любителів пригод.

Ціна на стандартну версію кемпера починається з 8 450 доларів, а спеціальна версія для Rivian коштує 9 450 доларів. Для тих, хто не планує спати в кемпері, доступна проста платформа за 4 999 доларів. Обидва варіанти можна придбати та встановити в роздрібних точках GoFastCampers, розташованих по всій країні.

Таким чином, Rivian R1T отримує нові можливості для активного відпочинку, що робить його ще більш привабливим для туристів та любителів природи.

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