Rivian представила електричний кросовер Rivian R2 (фото, відео) 22.03.2026, 01:13 — Технології&Авто

Rivian R2, Фото: Rivian

Американський виробник електромобілів Rivian офіційно представив новий електричний кросовер Rivian R2. Попри те, що модель позиціонується як найбільш доступний автомобіль бренду, першими на ринок виходять найпотужніші та найдорожчі версії. Початкова ціна новинки становить приблизно 57 990 доларів, тоді як справді бюджетна модифікація з’явиться лише наприкінці 2027 року та коштуватиме близько 45 000 доларів.

Про це повідомляє Carscoops.

Флагманська версія Performance нового Rivian R2 отримала двомоторну систему повного приводу потужністю 656 кінських сил й 825 Нм крутного моменту. Розгін 0−100 км/год займає приблизно 3,6 секунди.

За даними виробника, електрокросовер оснащений батареєю 87,9 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 531 кілометра на одному заряді. Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею з 10 до 80% приблизно за 29 хвилин.

Rivian R2 отримав швидку зарядку, Фото: Rivian

Підвіска і вісім режимів руху

Новий Rivian R2 побудований на абсолютно новій платформі та отримав напівактивну підвіску.

Автомобіль пропонує вісім режимів руху, серед яких: універсальний, позашляховий, економічний, дорожній, ралі, сніг, м’який пісок та спортивний. Це дозволяє адаптувати поведінку електрокросовера до різних дорожніх умов.

Базове оснащення та дизайн

Стандартно кросовер пропонується у кольорі Esker Silver. Автомобіль отримав 21-дюймові колісні диски Liquid Tungsten, матричні світлодіодні фари, буксирувальні гаки й цікаві задні двері багажника з відкидним склом.

Rivian R2 отримав 21-дюймові колісні диски Liquid Tungsten, Фото: Rivian

Дизайн доповнюють жовті акценти Compass Yellow на гальмівних супортах і емблемах.

Версія Premium з’явиться пізніше

Пізніше у 2026 році компанія представить версію R2 Premium, яка коштуватиме приблизно 53 990 доларів. Ця модифікація матиме дещо меншу потужність у 450 кінських сил й 727 Нм крутного моменту.

Розгін до першої сотні займатиме приблизно 4,6 секунди, а запас ходу залишиться на рівні близько 531 км. Premium також отримає 20-дюймові колеса та меншу кількість режимів водіння — п’ять замість восьми.

Дешевші версії з’являться лише у 2027 році

Справді доступні модифікації нового Rivian R2 з’являться пізніше. Версія Standard Long Range, яка надійде у продаж у першій половині 2027 року, коштуватиме приблизно 48 490 доларів. Вона матиме задній електромотор потужністю 350 «коней» і запас ходу до 555 км.

Опціонально для цієї версії буде доступний повний привід потужністю 450 к.с., але запас ходу зменшиться до 531 км. Щоб знизити вартість, у базовій комплектації буде менше оснащення: менші 19-дюймові колеса, простіший інтер’єр і базова аудіосистема.

Найдешевший R2 коштуватиме близько 45 тисяч доларів

Найдоступніша версія Rivian R2 під назвою Standard Range з’явиться наприкінці 2027 року. Компанія поки не розкриває всі технічні характеристики, але обіцяє запас ходу понад 443 кілометри та стартову ціну близько 45 000 доларів.

Новий Rivian R2 також отримав низку сучасних технологій, як от панорамний скляний дах, цифровий ключ, кермо Haptic Halo з великими сенсорними колесами прокрутки та зарядний порт стандарту NACS.

Крім того, функція Field Outlet дозволяє використовувати автомобіль як джерело електроенергії з двома розетками 120 В. Компанія вже відкрила бронювання — для попереднього замовлення потрібно внести депозит у 100 доларів, який буде повернуто.

