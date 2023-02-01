Рівень вакантності в торгових центрах Києва досяг 21,5% — директор UTG — Finance.ua

Рівень вакантності в торгових центрах Києва досяг 21,5% — директор UTG Сьогодні 19:17

Середньозважений рівень вакантності у торгових центрах Києва зріс практично вдвічі — з 11,5% у 2021 році до 21,5% на кінець 2022 року, повідомила агентству «Інтерфакс-Україна» директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова.

«Зростання вакантності у торговельних галереях Києва та більшості регіонів України спричинено низкою обставин, усі вони пов’язані з війною. Тотально вийшли з ринку ритейлери, пов’язані з росією, натомість немає достатнього асортименту альтернативних іноземних універмагів на звільненій площі. Частина великоформатних міжнародних операторів (Inditex, H&M, IKEA) ухвалила рішення про заморожування своєї роботи до повного завершення воєнних дій», — пояснила вона.

Експерт прогнозує у 2023 році продовження тренду оптимізації мереж зі скороченням кількості магазинів. «Ритейлери зосередять свою увагу виключно на прибуткових об’єктах і закриватимуть збиткові», — сказала Локтіонова.

Загалом, за її словами, триватиме зростання вакантності у ТЦ, особливо в масштабних об’єктах регіонального (на кінець 2022р — 30,9%) та окружного (19,2%) форматів.

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