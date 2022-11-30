Рівень інфляції у єврозоні знизився вперше за багато місяців — Finance.ua

Рівень інфляції у єврозоні знизився вперше за багато місяців Сьогодні 18:32 — Світ

Рівень інфляції у єврозоні знизився вперше за багато місяців

Рівень інфляції в єврозоні знизився до 10% — зменшення виявилося навіть сильнішим, ніж прогнозували аналітики.

Про це свідчать перші оцінки Євростату, повідомляє Spiegel.

Споживчі ціни у річному вимірі зросли на 10% в листопаді. У жовтні інфляція склала 10,6%. Аналітики очікували 10,4% за листопад.

Незначне зниження в порівнянні з попереднім рекордним рівнем повинно надати аргументи для тих монетарних спостерігачів в Європейському центральному банку (ЄЦБ), які виступають за дещо менш різке підвищення процентної ставки на майбутньому засіданні по процентній ставці 15 грудня.

ЄЦБ прагне до двох відсотків інфляції як ідеального значення для єврозони. Наразі він дуже далекий від цієї мети.

Ціни на енергоносії знову прискорили інфляцію в листопаді, хоча і не так різко, як нещодавно. Ціни на енергоносії зросли на 34,9% у річному вимірі після 41,5% у жовтні. Ціни на продукти харчування, алкоголь та тютюнові вироби зросли на 13,6% з 13,1% у жовтні.

Неенергетичні промислові товари подорожчали на 6,1%, як і в жовтні. Ціни на послуги зросли на 4,2% в листопаді після 4,3% в жовтні.

У боротьбі з інфляцією ЄЦБ ініціював поворот в процентних ставках в липні і до теперішнього часу підвищив ключові ставки в три етапи в цілому на 2,0 процентних пункти.

Нещодавно, у вересні та жовтні, він підвищив процентні ставки на 0,75 процентного пункту з незвично високим кроком.

У Німеччині також вперше з липня інфляція дещо знизилася. Споживчі ціни в листопаді зросли на 10% в порівнянні з тим же місяцем минулого року, згідно з первинною оцінкою Федерального статистичного управління у вівторок.

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